El abandono del puerto de Colón

En los últimos tiempos hemos asistido a una auténtica campaña internacional de desprestigio de la figura de Cristóbal Colón, uno de los mayores navegantes de toda la historia que arribó al continente americano el 12 de octubre de 1492, y abrió una nueva ruta para alcanzar Asia desde Europa viajando hacia el oeste. Todos hemos podido ver las imágenes de cómo se han derribado las estatuas del Almirante en el continente americano -ante la pasividad o el aplauso de unos políticos populistas que han encontrado en los ataques a esta figura una nueva oportunidad para la demagogia- y, en nuestro propio país, asistimos a discursos que lo acusan de ser el iniciador de un genocidio del que todavía hoy podemos contemplar la humareda. Si todo esto fuese cierto -que no lo es-, la labor de España en América se reduciría a una gran matanza sin ningún valor cultural e histórico. Ante esta situación es necesario que España defienda su papel histórico en América, lo mucho y bueno que se hizo en el continente, sin que eso signifique caer en una retórica imperialista caduca o no reconocer los errores cometidos. Nos referimos no sólo a una ofensiva cultural e intelectual que contrarreste estos nuevos brotes de la leyenda negra, sino también a una labor de recuperación y conservación de los edificios y lugares que, a los dos lados del Atlántico, fueron importantes en el nacimiento y desarrollo de eso que hemos venido en llamar hispanidad. En este sentido llama la atención el abandono y olvido en el que permanecen los restos arqueológicos del puerto de Palos de la Frontera en el que Colón armó su flota. Hoy en día está cerrado al público, sin señalizar y fuera de todos los circuitos culturales. Es hora de que las administraciones públicas tomen cartas en el asunto y conviertan el lugar en un parque de la memoria para recordar a una figura y una gesta que, por mucho que se empeñen algunos en decir lo contrario, fue uno de los grandes hitos de la historia universal.