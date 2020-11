Una acertada prórroga de las restricciones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, certificó ayer que, siguiendo el consejo del comité de expertos, la población de la comunidad autónoma seguirá bajo las mismas restricciones a la movilidad que ya tenía, con leves variaciones, hasta el próximo 10 de diciembre. Esta prórroga es prudente y acertada. Las gráficas de contagios, de ingresos -hospitalarios y en UCI- y de muertes han mejorado, pero aún no de una forma suficiente para levantar algunas de las prohibiciones dictadas hace dos semanas. Por ello, mantener el cierre perimetral del territorio de Andalucía y de cada uno de sus municipios entre sí, por costoso que sea, es una medida dura pero necesaria. Lo mismo ocurre con el toque de queda desde las 22:00, que se mantiene porque la evolución de la pandemia no aconseja modificarlo dentro de los parámetros que prevé el decreto del estado de alarma, que permite modificar una hora arriba o abajo la hora señalada por el Gobierno central, las 23:00. También consideramos correcto mantener una de las medidas más duras que seguirán vigentes, las restricciones a las actividades no esenciales desde las 18:00, que tiene importantes consecuencias económicas en algunos de los sectores más perjudicados desde marzo, como el comercio o la hostelería. Algunas de las variaciones anunciadas por Moreno ayer tratan de reducir ese perjuicio, permitiendo a los negocios de restauración seguir sirviendo a sus clientes hasta las 21:30 productos para llevar que sean consumidos en casa. También el sector de los juguetes podrá abrir hasta las 20:00, para evitar concentraciones en esos comercios que tienen en la campaña de Navidad gran parte de su facturación anual. El mantenimiento de las restricciones hasta el día 10 evitará además que la movilidad en el puente de la Constitución-Inmaculada genere, como en otros anteriores o en verano, un repunte de los contagios y de los fallecidos. La Junta ha tomado la decisión correcta, porque reiteramos que la lucha contra esta pandemia es una carrera de fondo. Y aunque Moreno tenga el loable objetivo de intentar rebajar las restricciones en Navidad, sólo con cumplimiento y disciplina de estas medidas se podrá conseguir. Pero la prioridad aún es salvar vidas y empleos hasta que lleguen las vacunas.