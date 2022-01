La agotada fórmula del 'Gobierno de progreso'

Más allá de su gravedad internacional, la crisis de Ucrania está sirviendo para que, una vez más, se visualicen las enormes y profundas diferencias que existen entre los dos socios de Gobierno. Tanto que da la sensación de que la unidad de acción del Ejecutivo se ha roto definitivamente y que ya no existe (si es que alguna vez existió) una voz unitaria del mismo. Esta vez no estamos hablando de una polémica más o menos inflada por la oposición y los medios de comunicación como la de las macrogranjas, sino de un asunto que afecta a la médula de la política internacional de España y todo Occidente, y cuyo desenlace determinará en los próximos años la geoestrategia mundial y del continente europeo. Ante una situación prebélica en Europa, que, queramos o no, nos afecta de lleno (como miembros plenos de la UE y de la OTAN), nuestro Gobierno es incapaz de hablar con una voz única y esto es sumamente grave. En resumen, frente a la postura pro atlantista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el sector socialista del Gobierno -especialmente, la ministra de Defensa, Margarita Robles-, los ministros de Podemos están adoptando una postura en la que se observan viejos resabios comunistas y antiamericanos de la Guerra Fría, que de facto supone apoyar las tesis del conflicto de la autoritaria Rusia de Putin. Esto, como decíamos, es muy grave, porque España es miembro pleno de la OTAN y ya se ha comprometido a mandar a la fragata Blas de Lezo y al cazaminas Metoro al Mar Negro. Es decir, que mientras nuestras tropas, por orden del Gobierno, están involucradas, aunque de una manera indirecta, en el conflicto de Ucrania, una parte de ese mismo Gobierno desautoriza su presencia en la zona. Estamos, pues, ante un juego político que le puede estallar en la propia cara a Sánchez, que debería ser muy consciente de que la fórmula del Gobierno de progreso -PSOE más Podemos- está completa y definitivamente agotada.