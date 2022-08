Un ahorro necesario al que le falta el acuerdo

El Gobierno ha tenido que adelantar un día la reunión prevista con los consejeros autonómicos para explicarles el contenido del decreto sobre ahorro energético. Además, ha elevado la categoría del encuentro, ya no se trata de una simple cita de carácter técnico, sino que asistirán la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Han sido llamados los consejeros de los sectores afectados. Entendemos que no hay dudas sobre el compromiso que España ha adquirido con la Comisión Europea para ahorrar el 7% del gas, cuyo objetivo es recargar las reservas continentales como respuesta a un más que posible corte por parte de Rusia. Pero la presentación de las medidas por parte del Gobierno ha adolecido de falta de explicaciones detalladas, como indica que, a dos días de la entrada en vigor, se mantengan algunas dudas. No tantas como la semana pasada, aunque hay que subrayar que han sido los sectores afectados, como el de la hostelería, los que han ido resolviéndolo con llamadas a los ministerios. A finales de la semana pasada, Teresa Ribera aclaró que la modulación de la temperatura se somete a la legislación laboral, lo que concede un margen a bares, restaurantes y comercios para trabajar a 25 grados, dos menos que lo que marca la regla general. Y que los edificios monumentales podrán seguir iluminados de modo ornamental. Han faltado explicaciones, con el argumento de que el acuerdo con Bruselas entra en vigor, aunque también es cierto que el PP ha querido buscar más confusiones que certezas, espoleado por la iniciativa que tomó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En principio, el Gobierno ha anunciado que no hay lugar para la negociación en la reunión de hoy lunes, pero entendemos que ésta es una posibilidad que no se debe cerrar de antemano. En cualquier caso, el Ministerio de Transición Ecológica debe doblar el esfuerzo para explicar las medidas a la ciudadanía.