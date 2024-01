Un buen año para el empleo

Andalucía cerró el año 2023 cerca de su marca absoluta de afiliados a la Seguridad Social, que se estableció el pasado mes de mayo, al contabilizar 3.376.677 ocupados en el mes de diciembre. Esta buena evolución del empleo, que permitió sumar 64.358 cotizantes andaluces en el conjunto del año, también ha tenido reflejo en la variación del paro registrado por el Servicio Andaluz de Empleo, donde los inscritos han bajado de los 700.000 en el último mes de cada año. Tanto el número de afiliados como el paro ofrecen cifras que no se conocían en la región desde el cierre de 2007, justo antes del inicio de la Gran Recesión, que se prologó casi un decenio. Además, el crecimiento de la ocupación y la reducción del paro se producen por tercer año consecutivo, lo que confirma la recuperación tras el importante bache que supuso la pandemia en 2020. El empleo creado en Andalucía este año queda, en términos absolutos, por detrás de otras autonomías, caso de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, en un periodo en el que España sumó casi 540.000 afiliados, aunque en términos relativos es casi el 12% del total. Un dato a tener en cuenta es que Andalucía se ha visto lastrada en términos de empleo por la sequía, que ha reducido el número de ocupados en este importante sector productivo en la comunidad. Pese a los buenos datos, no es tiempo de euforias por parte de ninguno de los responsables políticos de las administraciones, máxime cuando el contexto económico está plagado de incertidumbres y no sólo porque no llueve. La situación geopolítica, incluyendo dos guerras, puede afectar a sectores relevantes de la economía andaluza y conviene por tanto perseverar en las políticas que permiten la creación de empleo. Por encima de todas ellas, el apoyo al sector privado empresarial, al que corresponde en nuestra sociedad la mayor responsabilidad de crear puestos de trabajo y, con ello, redistribuir la riqueza entre los andaluces.