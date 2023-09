El buen camino

Con independencia del resultado que finalmente arrojen las negociaciones, la propuesta de diálogo lanzada ayer por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios con los que se reunió en San Telmo es un paso en la buena dirección. Lo es por razones variadas y fáciles de comprender, entre las que merece la pena destacar dos. En primer lugar, lanza a la opinión pública el mensaje de que hay temas que por su transcendencia y gravedad no pueden ser abordados de una perspectiva de partido ni deben estar en el combate político del día a día. En el caso de Andalucía la lucha contra la sequía y la exigencia de que Europa reconozca la singularidad andaluza como el territorio de la Unión más afectado por este fenómeno cumple sobradamente esta condición. Como también la cumple la necesidad de que haya una posición conjunta y clara en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica y en la discusión de un nuevo modelo territorial en el que la región tiene muchas papeletas para salir perjudicada. En segundo lugar, porque la iniciativa de Moreno subraya el clima de estabilidad que vive Andalucía en contraste con la crispación y el enfrentamiento de bloques en el que se desarrolla la política nacional desde hace ya demasiado tiempo. La agenda puesta encima de la mesa por el presidente andaluz es ambiciosa y merece la pena que sea estudiada con detenimiento por las fuerzas parlamentarias, en especial por el partido que tiene la responsabilidad de encabezar la oposición. No se trata de que el PSOE de Juan Espadas le dé a la Junta un cheque en blanco, sino de todo lo contrario. Ejercer la oposición con responsabilidad es también presentar propuestas y abrirse a acuerdos cuando la situación lo requiere. No cabe duda de que este es uno de esos momentos en los que hay que tener altura de miras y no limitarse a pensar sólo en los intereses más inmediatos.