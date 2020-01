El compromiso militar con la Constitución

La jornada de la Pascua Militar transcurrió con absoluta normalidad, como corresponde a la celebración de unas Fuerzas Armadas en un país donde la democracia está firmemente asentada. Aun así, había cierta expectación por escuchar al rey Felipe VI en unos momentos en que está pendiente la investidura del presidente del Gobierno y un día después de que, desde la tribuna de oradores del Congreso, una diputada de Bildu tildase su discurso sobre Cataluña en octubre de 2017 como "muestra de expresión" de un Estado autoritario. La ministra de Defensa, Margarita Robles, agradeció el papel que juega el Rey como jefe del Estado y añadió que esto obedece a "unos sentimientos sinceros que nacen del aprecio y respeto profundos". El discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017 no fue un gesto autoritario. El Rey hizo una defensa del Estado en unos momentos muy graves, haciendo uso del papel que le adjudica la Constitución. Hizo bien Robles en subrayar que este elogio no es una fórmula de cortesía, sino un apoyo sincero. El Rey se encontró en el acto de la Pascua Militar con el presidente del Gobierno en funciones y candidato, Pedro Sánchez, con quien intercambió tan sólo unos saludos, y de su discurso hay que destacar dos hechos y uno que no ocurrió. Lo último: Felipe VI no hizo mención alguna al proceso de investidura y a los apoyos que está buscando Sánchez para ello, con lo que demuestra su respeto por los márgenes competenciales que le deja la Constitución. Otra cosa no hubiese sido correcta. Sí subrayó Felipe VI el agradecimiento de la Corona, y de todo el país, al "compromiso de las Fuerzas Armadas con España y la Constitución". Y también hizo una mención especial a la Guardia Civil con motivo del 175 aniversario de su fundación. No es baladí, lo recuerda ahora que el Gobierno ha pactado con el PNV el traspaso de competencias de Tráfico a la Policía Foral navarra. No obstante, la Guardia Civil no deja Navarra, como tampoco está ausente en el País Vasco, ya que seguirá ejerciendo otras competencias que le son propias en todo el territorio nacional, como la vigilancia de las fronteras, y la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Margarita Robles dejó claro el compromiso del próximo Gobierno con los aliados de España en la Unión Europea y en la OTAN, con lo que despeja cualquier intención unilateral de Unidas Podemos -próximo socio de Sánchez- sobre la Alianza Atlántica. El Rey sí matizó que el desarrollo de las capacidades de los ejércitos dependerá de "la ambición" del Gobierno y "del presupuesto".