Las críticas al discurso del Rey

Un año más las formaciones políticas a la izquierda del PSOE y los partidos nacionalistas intentaron usar el tradicional discurso del Rey de Nochebuena para desgastar a la Corona. "Cada vez está más claro que el futuro no es lugar para una Monarquía", afirmó la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, para quien, en una clara confusión del deseo con la realidad, el mensaje real fue "un reconocimiento del avance de los valores republicanos". Una de las cosas que más llaman la atención es que la principal línea argumental de los críticos con la Monarquía fue que Felipe VI no hizo ninguna mención de la figura de su padre, el Rey emérito, obviando interesadamente la naturaleza de este tipo de mensajes altamente institucionales, en los que no se suele hacer referencia explícita a polémicas concretas. Sin embargo, estaría bien que Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos, quien lamentó la falta de "de autocrítica" y de referencias a don Juan Carlos, tomase ejemplo de sus propias palabras y en sus próximas intervenciones públicas explique al conjunto de los españoles tanto los puntos negros de su formación como los de muchos de sus socios políticos en los parlamentos nacional y regionales. La autocrítica siempre será bienvenida por los españoles. Aparte de estas polémicas habituales del día de Navidad, del discurso de Felipe VI nos quedamos con su llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva de los españoles ante la nueva ola de coronavirus. Es el mismo mensaje que llevamos lanzando desde el principio de la pandemia desde este diario. No hay otro camino que el compromiso de todos.