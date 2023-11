La factura sin fin del independentismo

Crece la factura sin fin que deberán asumir todos los españoles por los votos favorables de los independentistas catalanes a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La subasta que se inició con la amnistía se ha detenido en la deuda para el mejor postor. PSOE y ERC han suscrito un acuerdo por el que el futuro Ejecutivo se compromete a condonar 15.000 millones de euros, un 20% del pasivo que arrastraba Cataluña por la utilización del Fondo de Liquidez Autonómico, un mecanismo habilitado durante la pasada crisis económica para que las autonomías que no pudieran financiarse en los mercados consiguieran dinero para prestar sus servicios. El acuerdo bilateral partidista margina al resto de comunidades, meras convidadas de piedra de un asunto de la máxima importancia como es el de la financiación autonómica. El interés de Pedro Sánchez por continuar en la Moncloa no puede reducirse a un truco o trato. Resultan cínicas además las declaraciones de destacados miembros del Ejecutivo en funciones que han instado al resto de comunidades a que se sumen a este modelo impuesto. Con la salvedad de que 15.000 millones de quita para Cataluña se traducirían, por ejemplo, en sólo 5.000 millones en el caso andaluz porque su debe es un tercio del catalán. Así que el pacto sencillamente se limita a premiar a la comunidad más endeudada de España por exigencias de este oportunista guión. Un documento que compra parte del relato de los separatistas que siempre han culpado de su asfixia al déficit de su financiación y a los incumplimientos de la Administración central de su asfixia. Lógico que la Junta salga al paso de este acuerdo, que el propio presidente ha tachado de “agravio” por romper la igualdad entre españoles, y demande un equivalente de 17.800 millones en función de los 2.100 euros que se perdonan a cada residente en Cataluña. No se puede jugar con el dinero de todos con cartas marcadas.