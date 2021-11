Ya es hora de tomar medidas sobre las pensiones

El último globo sonda sobre las pensiones lanzado por el Gobierno de España es el de subir las cotizaciones que pagan trabajadores y empresarios a la Seguridad Social para asegurar la sostenibilidad del sistema. Según ha trascendido, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quiere que este aumento sea de 0,5 puntos porcentuales durante un periodo de diez años, hasta 2032, lo suficiente para rellenar el fondo de reserva, la llamada hucha de las pensiones, y evitar un posible cortocircuito del sistema cuando los hijos del baby boom empiecen a jubilarse, algo que ocurrirá dentro de un lustro. La propuesta del Gobierno, como tantas que se han puesto sobre el tapete, debe ser tenida en cuenta y debatida. No hay ninguna duda de que el sistema de pensiones, tal como está hoy concebido, no es sostenible y que si no se toman medidas urgentes y contundentes corremos el peligro de un colapso en las jubilaciones. Por tanto, ha llegado el momento de que los gobernantes pasen a la acción y de que los ciudadanos seamos conscientes de que las medidas van a suponer sacrificios. Cada vez resulta más evidente que tendremos que acceder a la jubilación más tarde que nuestros padres -algo normal si tenemos en cuenta el espectacular aumento de la esperanza de vida-, que se deberá reformar el sistema de cotizaciones y que, además, se reducirá la cuantía de las pensiones que percibiremos en un futuro próximo. Todo esto es muy difícil de explicar para una clase política que cada vez tiene menos arrojo y es incapaz de tomar decisiones que les puedan resultar perjudiciales en las urnas. Los expertos nos llevan años avisando de que hay que tomar decisiones, pero nuestros gobernantes son incapaces de enderezar un problema en el que nos jugamos el bienestar de los mayores durante las próximas décadas.