Comienza un curso político cargado de incertidumbres, pero en el que se empiezan a ver signos esperanzadores de recuperación económica y social. Andalucía se juega demasiado en los próximos meses. Es lógico que se enciendan luces de alarma ante ciertos comportamientos políticos que amenazan con hipotecar un tiempo en el que la Junta de Andalucía tiene la obligación de elaborar unos Presupuestos que encaminen a la región a superar lo antes posible los dantescos efectos de la pandemia. No son estos tiempos en los que podamos permitirnos el lujo de la frivolidad. Y eso es lo que está haciendo, desgraciadamente una vez más, Vox con su permanente chantaje al Gobierno que preside Juanma Moreno. El partido de la derecha más extrema vuelve a demostrar que sus estrategias están fuera de Andalucía y que toda su actuación en el Parlamento andaluz se hace al dictado de los intereses de sus dirigentes nacionales. Impedir, después de haberlo posibilitado desde el comienzo de la legislatura, que Andalucía tenga unos Presupuestos para 2022 volcados en la recuperación es una muestra manifiesta de irresponsabilidad que podría abocar a un final abrupto de la legislatura, algo que sólo traería perjuicios para la región. En este sentido, el Gobierno andaluz tiene la obligación de valorar la oferta de diálogo que le ha lanzado en varias ocasiones el candidato socialista, Juan Espadas. Tanto el PP como el PSOE son los partidos garantes del sistema democrático y, por lo tanto, tienen el deber de buscar vías de acercamiento que ayuden a solucionar los problemas de los ciudadanos, máxime en una situación tan complicada como la que atravesamos como consecuencia de la pandemia. Despreciar la oferta de Espadas en base a intereses partidistas cortoplacistas no sería coherente con el mensaje de estabilidad y pragmatismo que ha sido uno de los ejes de la política de Juanma Moreno. El Gobierno andaluz no se equivocará si busca áreas de acuerdo con el principal partido de la oposición y, sobre todo, está obligado a evitar que un final abrupto de la legislatura lastre las posibilidades de recuperación.