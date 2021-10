Unas previsiones irreales

El Banco de España ha sido la última gran institución económica que se ha sumado a la denuncia de que las previsiones de crecimiento que ha contemplado el Gobierno para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2022, del 7%, son totalmente irreales y están infladas. Es decir, que en el Ejecutivo impera un optimismo que podemos pagar muy caro el conjunto de los ciudadanos. Antes que el Banco de España, en la misma dirección se han manifestado entidades privadas y públicas de prestigio, como el Fondo Monetario Internacional, el BBVA Research, el Consejo General de Economistas y el INE. Casi todas coinciden en que, aunque es cierto que España crecerá económicamente durante el próximo ejercicio, no lo hará tanto como afirma el Gobierno. Probablemente, será dos puntos menos. Esta equivocación puede deberse a que no se han tenido en cuenta cuestiones que, actualmente, están afectando gravemente a la economía mundial y nacional, como es el grave atasco de los suministros o las preocupantes tendencias inflacionistas motivadas, entre otras cosas, por el aumento del precio de la energía y los combustibles. Las previsiones económicas que se contemplan en unos Presupuestos Generales del Estado no son una cuestión baladí. Con estas se hacen las estimaciones de recaudación tributaria; es decir, el dinero con el que contará el Ejecutivo para los Presupuestos. Si no se cumplen dichos ingresos existen evidentes peligros de desequilibrio en las cuentas del Estado, con los consiguientes aumentos de la deuda y el déficit. Todo indica que el Gobierno no ha elaborado su proyecto de Presupuestos Generales del Estado con el suficiente sentido de la responsabilidad, lo que finalmente terminaremos pagando todos. Como país europeo que somos, deberíamos saber que la seriedad en la elaboración de las cuentas del Estado debe ser máxima. Lo contrario sólo conduce a aumentar los problemas económicos.