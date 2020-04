Una propuesta de pacto que no debe quedar en humo

En la que será su primera intervención en el Parlamento de Andalucía desde que se decretó el estado de alarma, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, propondrá hoy un gran acuerdo autonómico entre partidos -que llama "alianza por Andalucía"- para afrontar la importante crisis socioeconómica que se avecina una vez que se supere la pandemia del coronavirus. Se trata de una reproducción a escala regional del mismo acuerdo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a nivel nacional y que algunos, empezando por el mismo Ejecutivo, han comparado con los Pactos de la Moncloa.

Aunque este tipo de propuestas tienen mucho de retóricas y propagandísticas -de humo, como se suele decir-, es cierto que Andalucía necesita que sus fuerzas políticas lleguen a algún tipo de acuerdo para afrontar la situación venidera. En este sentido, la líder de la oposición, la socialista Susana Díaz, también ofreció ayer los votos de su grupo, el más numeroso del Parlamento regional, para remodelar el Presupuesto de la Junta y adaptarlo a las necesidades provocadas por la pandemia, además de la creación de una "mesa de la reconstrucción" en el seno de la Cámara andaluza abierta a todos los partidos.

Sin caer en ingenuidades y siendo muy conscientes de que, hoy por hoy, el habitual clima de crispación política hace muy difícil alcanzar grandes acuerdos, sí se puede afirmar que en Andalucía se dan algunas circunstancias que lo harían posible. En primer lugar porque tiene un Gobierno que, aunque es de coalición, está fuertemente cohesionado, lo que le está dando estabilidad a la política andaluza. En segundo lugar porque la oposición no está tan fraccionada como en el Parlamento español, y es dominada claramente por el PSOE, un partido que ha gobernado durante décadas Andalucía y del que se puede esperar lealtad institucional y alturas de miras en estos momentos.

Andalucía será una de las regiones españolas que más sufrirán la crisis, como ya se está viendo. Por tanto, no se comprendería que los partidos no dotasen a la comunidad de un cierto sosiego político para ayudar en lo posible a reactivar (quizás la expresión "reconstrucción" es un tanto exagerada) la economía. No se trata de que nadie abdique de sus funciones. El Gobierno tiene que gobernar y la oposición, hacer oposición. Pero sí hay margen para acuerdos. Tanto Juanma Moreno como Susana Díaz muestran su buena disposición con las palabras. Ahora falta que pasen a los hechos.