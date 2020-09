Hay que reforzar la Atención Primaria

Los centros de salud se han transformado en la primera barrera asistencial de la lucha contra la pandemia de Covid-19, y después de tres meses de esforzada tarea, muchas áreas asistenciales de Andalucía están desbordadas. Aunque la Consejería de Salud ha citado, como ejemplos de esto, el área metropolitana de Granada, la Costa del Sol, Málaga Norte y el norte de Almería, lo cierto es que en muchas ciudades, caso de Sevilla, también hay demoras de más de siete días para citar a una consulta. Hay que tener en cuenta que la Atención Primaria es la que hace la labor epidemiológica de control y rastreo, que debe seguir con sus consultas habituales y que, además, ha tenido que implantar un doble circuito para separar a los pacientes. La Consejería de Salud ha realizado un importante esfuerzo presupuestario, ha obtenido fondos tanto de otras consejerías como los enviados por el Gobierno central, pero parece que no es suficiente. Y esto es importante que se subraye: en la medida en que la Atención Primaria desfallezca, comenzarán los problemas graves en los hospitales. Sabemos que los centros de salud acumulan varios años de descuidos presupuestarios. España vive una segunda ola de contagios del Covid-19, y de momento los hospitales están soportando la presión con una ocupación media del 7% de sus camas para pacientes de esta enfermedad. Pero, en el mejor de los escenarios, el incremento de casos se va a mantener en las mismas proporciones cuando comiencen las clases en colegios e institutos. Los meses de otoño suelen venir acompañados de un pico de otros contagios respiratorios, por lo que urge que la Consejería de Salud revise bien sus números, tape huecos y refuerce las áreas donde hay mayor intensidad en los contagios. Sabemos que los profesionales de estos centros vienen realizando un esfuerzo de trabajo y de adaptación a la telemedicina, y es por eso por lo que entendemos que también los usuarios deben ser conscientes de estos sacrificios de médicos y enfermeros. Y no siempre es así, desgraciadamente, también se observan comportamientos insolidarios, cuando no delictivos.