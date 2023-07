En las últimas semanas diversos miembros del Gobierno andaluz han intensificado los mensajes de preocupación sobre la gravedad de la sequía que padece la región. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, dio un paso más el pasado fin de semana al considerar el fenómeno algo más que una situación coyuntural derivada de la falta de lluvia que se está produciendo durante los últimos años y que se relaciona con el cambio climático a escala planetaria. Para Moreno la sequía es una circunstancia estructural con la que Andalucía tiene que contar a la hora de planificar su realidad económica y social. Estamos, según el análisis del presidente, en la región más seca de la Unión Europea y eso es una circunstancia que otorga una “singularidad” que tanto la UE como el Gobierno central de España tienen que reconocer. Este será el eje de la visita que prepara a Bruselas el dirigente andaluz, que pretende hacer valer sus argumentos ante la Comisión Europea. Los datos de este verano de 2023 no pueden ser más descorazonadores. La principal cuenca hidrográfica, la del Guadalquivir, está ya al 23% de su capacidad, un nivel que enciende todas las alarmas, y hay más de un centenar de municipios que sufren algún tipo de restricción. Los expertos coinciden en que si en otoño y durante todo el próximo año no llueve con intensidad, no se estará en condiciones de asegurar los suministros para la agricultura y la industria e incluso se verá muy comprometido el destinado al abastecimiento humano. En estas condiciones no es de extrañar que la sequía se haya convertido en el principal eje estratégico del Gobierno andaluz y la reivindicación de medidas que ayuden a soportarla sea una constante en sus actuaciones. Andalucía necesita ya un gran pacto entre el Gobierno, las fuerzas de oposición y los agentes económicos y sociales que den un impulso unitario y decidido a la realización de obras de aprovechamiento hidráulico. Es hora de tomar conciencia de que estamos en la región más seca de Europa.