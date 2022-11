Los retos del turismo andaluz

El turismo andaluz acaba de pasar en Londres su primer examen de cara a 2023. Allí se ha celebrado la World Travel Market (WTM), la feria más importante del sector. El Reino Unido es tradicionalmente el primer país emisor de visitantes extranjeros a Andalucía. El Brexit, la pandemia y la debilidad de la libra ante la errática política monetaria que se vive desde hace meses en las Islas han castigado el espíritu viajero de sus residentes. La sensación de la Administración andaluza es que hay un cambio de ciclo y existe cierto optimismo en recuperar las cifras de 2019 cuando llegaron a la comunidad casi 3 millones de británicos. Andalucía, tras Baleares y Canarias, es el tercer destino preferido en España. La Costa del Sol, que recepciona al 66% del total de estos visitantes, todavía no ha conseguido recuperar sus números previos al Covid. Este verano el descenso de turistas procedentes del Reino Unido en comparación con 2019 fue de casi un 15%. De ahí que las instituciones se hayan volcado con sus campañas en esta edición de la WTM. También se han explorado otras vías de negocio, como la posibilidad que ofrecen las 3.000 horas de sol al año que se disfrutan en la comunidad para los denominados nativos digitales, en general ejecutivos de importantes empresas que pueden desempeñar su trabajo desde sus casas varios días a la semana. Más aún con la subida que se prevé para este invierno en los costes energéticos. La fortaleza y la riqueza turística de Andalucía están fuera de toda duda. También la necesidad de continuar con la búsqueda de mercados alternativos para no quedar lastrados por la incertidumbre económica que se pasea por Europa. El presidente andaluz ha zanjado el debate sobre la implantación de una tasa a los viajeros. Exige consenso de los ayuntamientos y el acuerdo del sector productivo. Pero el turismo demanda una mejora constante de los servicios, que hay que financiar, para no perder la competitividad.