La salud andaluza se deteriora, más allá del Covid

El esfuerzo de la Sanidad pública en Andalucía para afrontar las sucesivas olas del coronavirus deja a sus espaldas un paisaje muy preocupante para la salud de los andaluces en general. Médicos y pacientes denuncian el tapón en las pruebas diagnósticas cada vez que se tensionan los hospitales con los enfermos de Covid. Un facultativo de un ambulatorio lamentaba hace unos días que había visto a un paciente 13 meses después de encargarle una radiografía de tiroides. Las propias estadísticas oficiales de la Junta de Andalucía revelaban al comienzo del año que más de 600.000 enfermos llevaban hasta dos meses pendientes de pasar por las consultas externas hospitalarias, el 66% enviados desde sus centros de salud. Y todavía no se había desatado la tercera ola. Tampoco eran esperanzadores los datos de las listas de espera de intervenciones quirúrgicas, con más de 137.000 andaluces que aguardaban la cita con el quirófano incluso desde hace un año. La Atención Primaria recuperó el pasado mes la actividad presencial, pero desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, la prestación de estos servicios recibe continuas críticas por parte de sus usuarios. Andalucía, con siete camas por cada 100.000 habitantes, se halla muy por debajo de la media española y de las directrices de la OMS, que establece una ratio de 12 a 15 camas para pacientes agudos de salud mental. Una demanda que también ha aumentado como consecuencia indirecta del propio virus. La reciente campaña para conseguir la participación voluntaria de pacientes en riesgo de entre 50 y 69 años, para someterse a un cribado masivo que ayude a una detección precoz del cáncer de colon, se ha saldado con un desesperanzador 19% que ha completado todas las pruebas. Y la comunidad, con más de 6.300 diagnósticos anuales, lidera el número de casos en España. Si algo se ha demostrado en estos meses es que la salud es prioritaria y no cabe la negociación. Andalucía ha visto cómo el deterioro en esta materia es continuo. Primero, por la crisis económica y ahora, por el Covid. Pero las urgencias no pueden esgrimirse para camuflar la percepción general de que Salud, en realidad, no responde como debe.