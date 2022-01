Más tiempo para el pasaporte Covid

Por recomendación del comité de expertos, la Junta de Andalucía pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la ampliación hasta el 31 de enero de la exigencia del llamado pasaporte Covid para aquellas personas que accedan tanto a establecimientos de hostelería y ocio nocturno como para visitas a hospitales y residencias de mayores. No podía ser de otra manera. Una vez que las autoridades autonómicas han decidido facilitar el máximo posible la labor de la hostelería en estos tiempos de la sexta ola de la pandemia, el certificado Covid es una herramienta necesaria y eficaz. Otra cosa es que se esté aplicando con el rigor necesario. Es decir, que la Junta esté controlando mediante inspecciones continuas y generalizadas que los locales exigen dicho documento a su clientela más allá de los negocios más céntricos y frecuentados de las ciudades andaluzas. Vivimos momentos en los que se mezclan paradójicamente el temor ante la nueva variante ómicron con la certeza de que estamos ante una cepa relativamente inofensiva. En estos momentos, el principal problema está en las personas no vacunadas, porque son las más vulnerables ante el virus y porque son las que tienen una mayor capacidad de difusión del mismo. Por eso es importante contar con espacios que aseguren la condición de vacunados de todos sus ocupantes. El Estado no tiene el derecho a imponer a nadie la vacunación, pero sí a defender la salud de los que sí están inoculados. Y el pasaporte Covid es uno de los métodos más eficaces que se conocen en este sentido. Según los científicos, durante todo el mes de enero seguiremos asistiendo a índices muy altos de contagios, pero es posible que a partir de febrero estos comiencen a bajar. La gran cantidad de infectados unida a la campaña de la dosis de recuerdo de la vacuna está disparando las inmunizaciones. Pero, mientras tanto, seguimos necesitando herramientas para frenar el virus. El pasaporte es una de ellas.