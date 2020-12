Los traslados de inmigrantes a Andalucía

En los últimos días se han sucedido las noticias que indican que el Gobierno central ha estado trasladando inmigrantes irregulares desde el archipiélago canario hasta la comunidad andaluza, sin que en ningún caso se hubiese informado a la Junta de dichas circunstancias. Así, aunque el traslado a Granada ha sido el que mayor relieve mediático ha adquirido, también hay constancia -como se ha informado en este periódico- de otros a Sevilla y Málaga. En principio, no debería existir ningún problema. Por su condición insular, las Palmas de Gran Canaria -y todas las islas de esta comunidad- son territorios muy limitados y con poca capacidad para absorber las oleadas de migrantes que están llegando últimamente desde África, una vez que se ha conseguido cerrar el Estrecho a este tipo de migraciones. Es normal, por tanto, que funcione la solidaridad entre territorios y que todos pongan algo de su parte a la hora de acoger a estos inmigrantes, que merecen todo el respeto como personas que son, independientemente de que, lógicamente, haya que aplicarles la ley. Sin embargo, no hay duda de que el Gobierno central ha actuado con evidente falta de lealtad institucional al no informar a la Junta de Andalucía de estos traslados. Aparte, también está la sospecha de que, como denuncian el Sindicato Unificado de Policía, a algunos de los inmigrantes trasladados no se les había realizado ninguna prueba diagnóstica del coronavirus, algo que todavía está por aclarar. Si así fuese, sería de una gravedad extrema en unos momentos en que toda Andalucía está sometida a un confinamiento perimetral. No deja de ser curioso que un Gobierno al que se le llena la boca con términos como cogobernanza o, incluso, federalismo, luego no se digne siquiera a comunicar a un Ejecutivo autonómico actuaciones como las descritas. Aparte está el debate de si Andalucía, que debido a su situación geográfica ya está muy expuesta al fenómeno migratorio, es el lugar más adecuado para este tipo de traslados. La actitud del Ministerio del Interior ha sido muy mejorable y abunda en la idea de la opacidad que, en general, transmite el Ejecutivo de Madrid. Es hora de que se tome en serio la transparencia, sobre todo en sus relaciones con otras administraciones del Estado.