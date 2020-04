Consolidemos nuestro futuro, consolidemos nuestros servicios públicos

Muy a nuestro pesar, el bicho, como dice un amigo mío médico y bien cualificado, desgraciadamente nos ha dado la razón en algunas cuestiones que planteábamos y repetíamos hasta la saciedad, y que en muchos casos era como predicar en el desierto, porque aunque te oían no te escuchaban. Daba un poco igual, en aquel momento, que los sindicatos dijéramos que el valor del Trabajo era insustituible, y así nos lo decían y apuntaban desde diferentes ámbitos de nuestra sociedad sobre el fin del Trabajo.

De que aquellos trabajos poco cualificados no eran merecedores ni de cobrar el salario mínimo interprofesional, –recordemos la polémica de la subida del SMI hace poco más de dos meses y los efectos que esto iba a tener en el trabajo en el campo–. Pues bien, ahora estamos viviendo que: al no poder llegar trabajadores extranjeros a nuestro sector agrario se está demostrando que los trabajadores del campo no solo merecían el SMI sino que si estos trabajadores y trabajadoras no llegan, no se podrán sacar adelante las campañas agrícolas.

Hoy ha quedado patente el valor insustituible del mundo del Trabajo, de trabajos muchas veces devaluados, de bajos salarios y de escasa consideración económica y social.

Trabajos como el sanitario, sociosanitario y de cuidados a personas dependientes, de trabajos en los supermercados, en las cadenas de producción de alimentos, en el transporte, la limpieza, son muchas de las profesiones que hubo quien dijo que estaban llamadas a desaparecer, o a recompensar con bajos salarios y con precariedad.

Es un año para reivindicar como nunca que no hay sociedad sin Trabajo, que no hay democracia, sin democracia en el Trabajo. Y que no hay sociedad sin el papel fundamental vertebrador de las trabajadoras y trabajadores. De eso que, desde CCOO, seguimos empecinados en reivindicar y en valorar que es la clase trabajadora.

CCOO y UGT celebramos un 1º de Mayo dedicado a las personas trabajadoras que están en primera línea frente al Covid-19 y para reivindicar Trabajo y Servicios Públicos. "Otro modelo social y económico es posible". Un primero de Mayo en medio de un confinamiento motivado por esta pandemia es la mejor ocasión para reivindicar un nuevo orden mundial más justo y solidario, que sitúe a las personas y su bienestar por delante de los intereses económicos de unos pocos.

Felicitar desde esta tribuna los esfuerzos que está haciendo la Diputación de Granada y su presidente Pepe Entrena para revivir a los diferentes actores económicos, sociales y municipales, para buscar espacios de encuentro y superar esta situación difícil en la que nos encontramos. La provincia de Granada necesita más que nunca liderazgo, propuestas colectivas que, desde la solidaridad y políticas acertadas en los ámbitos estratégicos y de absoluta necesidad, vayamos entre todos y todas generando.

Es el momento de apostar por lo colectivo, por aquello que nos iguala, pero sin dejarnos a nadie en el camino. Esto será el mejor regalo que les podremos hacer a generaciones venideras y esto será por lo que nos puedan recordar con respeto y reconocimiento.