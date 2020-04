Por un trabajo seguro

Más información La nueva presidenta de CSIF Granada llama a modernizar la Administración

Conmemoramos este 1º de Mayo con sentimientos cruzados de dolor, orgullo y reivindicación, ante la situación extraordinaria que vivimos por la pandemia de Covid-19 y que nos ha golpeado de una forma cruel para la que, lamentablemente, no estábamos preparados.

Queremos agradecer con mayúsculas a los miles de profesionales de la sanidad, residencias, cuidados a domicilio, fuerzas y cuerpos de seguridad, seguridad privada, limpieza, alimentación, transporte, periodismo y un largo etcétera de profesionales que se juegan su salud y nos cuidan desde su puesto de trabajo. GRACIAS.

También queremos trasladar nuestras condolencias a todas las personas que han perdido a un ser querido, más de 24.000 vidas truncadas y más de 24.000 familias rotas, con una mención especial a todos los profesionales que han batallado en primera línea contra la pandemia y que desgraciadamente nos han dejado en estos días.

CSIF afronta esta fecha desde la reivindicación, desde la independencia, reclamando garantías para la seguridad, la salud, la economía, la protección social; y exigiendo responsabilidades a los responsables de la gestión de esta crisis. Porque es nuestra obligación. Porque CSIF sí te protege.

Desde el minuto uno hemos reclamado medidas de peso al Gobierno; hemos alzado la voz para pedir la realización de pruebas PCR a todos los trabajadores de servicios esenciales y, ahora, lo hacemos para aquellos que se incorporan paulatinamente durante la desescalada en todos los sectores (Sanidad, Instituciones Penitenciarias, Servicios Sociales, Administración General del Estado, Justicia, Correos, Empresa Privada, Educación, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado).

Fuimos la primera organización que presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo por la alta tasa de contagios del personal sanitario debido a la falta de protección en sus puestos de trabajo, además de pedir cuentas a las diferentes administraciones ante los tribunales y a la Inspección de Trabajo en Granada. En las próximas fechas, prepararemos también miles de reclamaciones a la Seguridad Social para compensar el contagio por Covid-19 de trabajadores/as por falta de protección.

En nuestra provincia lideramos el lado más "negro" de la pandemia. Somos la provincia andaluza con más profesionales de la sanidad infectados, con casi 400 profesionales positivos hoy en día frente a los 78 de Málaga o los 202 de Sevilla; y a este montante tendríamos que sumar los 1.176 profesionales de la sanidad que están en cuarentena. A nivel global, en todas nuestras administraciones públicas de la provincia, tenemos a más de 1.800 empleadas y empleados públicos "fuera de juego" a causa del coronavirus.

La crisis sanitaria, se mezcla con una inevitable crisis económica que ha provocado multitud de ERTE, ligados a la imposibilidad legal de apertura de establecimientos y prestación normal de la actividad productiva. Desde CSIF Empresa Privada, reivindicamos que el peso de la crisis no recaiga exclusivamente sobre las espaldas de los trabajadores y desde aquí ya decimos: no "al cierre de centros de trabajo", "no a los despidos".

Si miramos los últimos datos del paro en Granada, en marzo ya sumamos 13.968 parados más tras la alarmante destrucción de 9.483 puestos de trabajo en el sector Servicios o de 2.985 en el sector de la Construcción. Además, las cifras volvían a poner de relieve la vulnerabilidad del colectivo femenino, que representaba el 54 % del total de personas desempleadas, con especial incidencia entre las mujeres mayores 45 años.

Trabajaremos por un pacto de Estado que cuente con el sector público como base para la creación de empleo de calidad y reforzando sectores estratégicos de nuestro Estado del Bienestar y en general de las administraciones públicas para tirar del carro de la economía y forjar un nuevo modelo más sostenible.

Nos ponemos a disposición del Gobierno, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Granada para la reconstrucción tras la crisis del coronavirus. En este sentido exigimos abrir la participación y el diálogo social a CSIF, como tercera organización sindical de este país. No puede ser que por una Ley Sindical obsoleta y que debemos reformar, se esté quitando voz a otras organizaciones que somos tan legítimas como los sindicatos de clases. La sociedad española es mucho más plural y demanda un modelo de sindicalismo independiente de los partidos políticos, profesional, transparente y honesto en sus cuentas.

Quedan por delante importantes desafíos con la reanudación de la actividad laboral en la que empresas, administraciones y organizaciones sindicales hemos de mantener un diálogo permanente. Solo así, obtendremos adecuadas políticas preventivas y de seguridad ajustadas a la nueva situación.

Como siempre ocurre en las circunstancias más graves, nuestra sociedad ha dado muestras de coraje y altura de miras que nos emocionan y nos deben de llenar a todos de ánimo y esperanza porque juntos vamos a superar esta prueba que nos ha puesto el destino.