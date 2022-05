Lo mejor de la vida

Corrían las 22:45 horas, más o menos, del 13 de mayo de 2022 cuando Christian Díaz pasó a campo contrario para dejar que corrieran 7 segundos del cronómetro y que las más de 8000 personas que llenaron el Palacio de Deportes multiplicasen por mil una fiesta que había comenzado una hora antes, tras el despliegue superlativo de los rojinegros en una primera mitad para el recuerdo que sirvió para sentenciar el triunfo en apenas veinte minutos de partido.

¿Cuánto hacía que el Palacio no colgaba el cartel de no hay entradas para un partido de baloncesto de un equipo granadino? Probablemente la mitad de los espectadores que saltaron y lloraron de alegría junto al equipo de su ciudad no recuerden los encuentros contra el CAI Zaragoza o el TAU Vitoria, por eso para ellos fue la mejor experiencia de su vida en el Palacio.

Aunque también lo fue para Pablo Pin u Óscar Fernández-Arenas, los dos principales artífices del hito conseguido este viernes. Ellos sí recuerdan los partidos del CB Granada porque trabajaban y eran aficionados del club, pero también vivieron el mejor día de su vida en el choque ante el Almansa porque obtuvieron la recompensa al trabajo de toda una carrera.

Hace diez años se reunían en un bar con un café de por medio para sacar un equipo en Liga Nacional con el objetivo de formar jugadores. Hoy son entrenador y presidente de un club ACB, un reto para el que han demostrado estar sobradamente preparados y al que han llegado después de convertir su Palacio en una auténtica fiesta de sonrisas, saltos y lágrimas de felicidad.

Para ellos, para los jugadores, para el cuerpo técnico, para el equipo médico, para Vicente, para los voluntarios y para cualquier persona de las que formamos la Fundación CB Granada fue el mejor día de nuestra vida. Escuchar el pitido final y poder abrazarte a tus seres queridos genera una imagen imborrable que se quedará para siempre en nuestra memoria.

¿Estás nervioso? Me preguntaron siete u ocho veces a lo largo del día. Lo que no saben todos es que yo me levanté dando un salto mortal, igual que la canción de Hombres G que suena en el Palacio, porque estaba seguro de que el 13 de mayo de 2022 iba a ser el mejor día de mi vida gracias a una familia llamada Fundación CB Granada.