España ante las dificultades

He recibido una carta de mi compañero Ramón Tamames en la que expresa su preocupación por la situación de España ante la pandemia y la inesperada salida del Rey Juan Carlos.

Yo tuve ocasión de hablar con el Rey Juan Carlos cuando dimití como ministro. Lo visité y recuerdo que le dije que la dimisión no la tendría que poner él nunca en práctica porque los reyes no dimiten. Él movió la cabeza, lo que interpreté que no ocurriría nunca. Recuerdo que en una cena con Felipe González me dijo que había hablado con el Rey sobre las ventajas e inconvenientes de tal posible decisión. Me dio la impresión de que el Rey había hablado con Felipe de una posible abdicación. El tiempo vino a darle la razón.

Creo que Don Juan Carlos ha sido un gran Rey. Entre sus aciertos estuvo el aceptar ser Rey a propuesta de Franco. También recuerdo cuando el golpe de estado del 23-F en el que habló con todos los Capitanes Generales y evitó la intentona de Tejero. También fue un acierto nombrar a Suárez como presidente del Gobierno, lo que un político de la época calificó en un artículo periodístico con la frase "qué error, qué inmenso error". Hizo el Rey infinidad de viajes a países extranjeros beneficiosos para España. Se le notaba el cansancio y no me extrañó su abdicación, de cuya posibilidad me habló Felipe González. En esos momentos el Rey Juan Carlos no disfrutaba de gran prestigio.

Realmente, en España se viven unos momentos de gran preocupación por varios motivos. En primer lugar, la situación política, el Gobierno está formado por la coalición de PSOE y Unidas Podemos. Tanto el partido de Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno, como los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez, tienen como objetivo romper el orden constitucional del 78. Unidas Podemos tiene un discurso de ataque a la Monarquía que es la más alta institución del Estado y, por tanto, al régimen establecido en la Constitución, que en su artículo 1.3 establece que "la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria".

Por otra parte, está el problema del separatismo catalán con varios políticos presos, que fueron juzgados y condenadoS por el Tribunal Supremo por el delito de sedición ya que pretendieron mediante una declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán separar Cataluña de España.

A todo ello se une el grave problema sanitario de la Covid-19. Cada día nos informan del número de contagiados y muertos. La Covid-19 se ha propagado mundialmente y se ha convertido en una pandemia muy difícil de parar. Estamos ante una enfermedad desconocida por la comunidad científica y muy virulenta que está producido miles de muertos en circunstancias muy penosas.

Las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en sanidad, están gestionando el problema sanitario desde que finalizara el estado de alarma. También es de su competencia la educación. Ahora, en el inicio del curso escolar, se están produciendo grandes problemas para poder respetar todas las normas sanitarias que se han dictado con motivo de la pandemia para evitar los contagios: limpieza, uso de mascarillas, distancias de seguridad etc.

Todas estas normas son obligatorias para todos y en todas las actividades sociales. Se han limitado los aforos en los acontecimientos de tipo cultural, social, deportivo e incluso hay acontecimientos deportivos como el fútbol que se juegan sin público.

La comunidad científica mundial está desarrollando una carrera vertiginosa en la búsqueda de una vacuna que frene los contagios del virus y, a día de hoy, son ya varios los laboratorios de diferentes países en los que la vacuna se encuentra en una fase bastante avanzada.

Unidos a los problemas sanitarios producidos por el Covid-19 están los económicos, la paralización de la actividad productiva casi en su totalidad durante el estado de alarma, unido a la prohibición de movilidad por el contagio, ha dado lugar a un desplome del PIB, siendo España el país de la Unión Europea que tiene más paro, crece menos y en el que será más lenta la recuperación.

El ministro Escrivá ha reconocido que llegaríamos a un déficit en la Seguridad Social de 2% del PIB, lo que supondrá un desfase de 22.000 millones.

Son momentos, como he escrito, de gran preocupación.