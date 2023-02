El primer día de facultad es ese en el que los nervios y la ilusión se funden y lo embriagan todo. Allí estábamos nosotros, en ese edificio al más puro estilo de Hogwarts en el que la magia por lo que empezaba recaía sobre cada una de esas sillas y pupitres del ala azul de la Facultad de Comunicación. Y allí nos recibiste tú con una frase proyectada en la pantalla: "Mamá, quiero ser comunicador/a audiovisual", que dio pie a una reflexión y a otra sentencia: "Quien se piense que en el periodismo o la comunicación se trabaja poco y se gana mucho, ahí tiene la puerta porque es todo lo contrario". Vaya hostia de realidad aquella para quienes poníamos el primer pie en la universidad y qué certera y necesaria. Esa fue la primera cosa que nos enseñaste y después vinieron muchas más, pero, sobre todo, nos supiste inculcar el ser mejores, entre nosotros y con nosotros mismos, y el luchar de verdad por lo que queríamos (y seguimos queriendo). Nunca hubo tanta unanimidad para escoger al que todos considerábamos el mejor profesor, dentro y fuera del aula. Por eso te hicimos padrino de la primera promoción de Comunicación Audiovisual que salía de la UGR. Por eso, los de la Segunda no quisimos que te perdieras ningún detalle de nuestra graduación. Qué cosas tiene la vida…

Este lunes, tras conocer que nos habías dejado, se nos vino a la cabeza algo que nos enseñaste: la famosa Paradoja del Comediante, esa que venía a decir que todo buen actor debía "engañar" a su público para que se creyera y sintiera lo que está representando. Y eso sí que es paradójico, pues es lo contrario a lo que siempre hemos sentido todos contigo, porque eso siempre fue de verdad. Han pasado ya unos cuantos años -casi ocho años para unos y nueve para otros- desde que nos diste la última lección en la facultad. Pero tu generosidad iba más allá del aula y lo has demostrado hasta después de irte. Por eso, no resultó extraño que tu adiós nos haya dejado a todos en shock. Ni que nos duela, como tus alumnos que fuimos y seguiremos siendo, el daño irreparable que supondrá tu marcha para los que vienen por detrás, los cuales no tendrán la fortuna de tenerte a ti, sentado en la tarima, explicando historia, cine, montaje, realización o lo que te echaran, pero, sobre todo, enseñándoles a ser mejores y a luchar por este oficio. Gracias por habernos dado la oportunidad de aprender de ti. Allí dónde estés te lo seguiremos agradeciendo. Y desde aquí, nuestras condolencias a tus familiares. Jamás te olvidaremos.