La crueldad del fútbol

Cuando el Granada descendió en el 2017 yo ya tenía hechas las maletas para emprender mi aventura europea. Mi tristeza recalaba en no poder disfrutar de Primera División en mi nueva ciudad, pero poco conocía del equipo para que pudiese importarme más en ese momento.

Hoy, 5 años después, el descenso del pasado domingo me ha calado muy hondo. Algunos podrán decir que es difícil encariñarte con un equipo en tan poco tiempo, pues a mí me ha pasado, me he encariñado, y no solo del club, sino de sus aficionados, su espíritu y sus valores.

¿Quién diría que me tocaría ver a los que hoy son mis amigos aquí en Granada llorar de impotencia y tristeza por ver a su equipo caer a la Segunda División? Siempre me ha gustado el fútbol, y en México el descenso del equipo de mis amores, los Pumas, es algo muy difícil que suceda, es por eso que crecí pensando que nunca iba a saber lo que significa perder una categoría.

Qué equivocado estaba. He pasado unos días bastante desconcertantes. Seré sincero, el domingo en la noche al acabar el partido estaba atónito por lo que estaba viendo en la televisión. Lo que más me quebró fue ver a la afición hundida en lágrimas en las gradas, más aún cuando las imágenes enfocaron a los niños.

Qué cruel es el fútbol, qué cruel de verdad. El año pasado la maldita pandemia no permitió ver a los aficionados granadinos a su equipo en la Europa League. Vaya crueldad, el mejor Granada de la historia y un virus privó a la gente de disfrutarlo al máximo.

Es ahí cuando pienso y recuerdo una de las máximas de este deporte, el fútbol da y quita, pero a este Granada solo pueden darle de ahora en adelante. Y otra máxima que todos los granadinistas deben tener en cuenta, el fútbol da revanchas, y muy pronto llegará la suya.