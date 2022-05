Cuentan las leyendas que cuatro locos dirigidos por Óscar se juntaron en 2012 con los bolsillos vacíos pero con muchas maletas llenas de ilusión y trabajo para cumplir sus sueños y los de toda una ciudad. Que trescientos niños siguieran disfrutando del baloncesto fue el principio. A partir de ahí, despacio pero con pasos firmes, se fue construyendo este gran proyecto para llegar hasta hoy.

Cuentan las leyendas que confiaron el primer equipo del club a alguien de la casa, Pablo Pin y a su lugarteniente Zamo. Fue el gran acierto en la corta historia de este club. Diez años después Pablo nos ha llevado a la élite del baloncesto español en un caso único . Un entrenador sube desde la categoría más baja a la elite. Y lo más importante, haciendo la filosofía y los valores de la Fundación como suyos.

Cuentan las leyendas que la mejor afición de España fue llenando el Veleta desde el primer partido hasta que tuvieron que mudarse al Palacio de los Deportes en LEB Plata porque ya no cabían. Convirtieron el Veleta en el corazón de la historia del club, y así se refleja en el cántico más común en la afición. Diez años después se ha llenado el Palacio de los Deportes para ver ascender al equipo a la ACB.

Cuentan las leyendas que un grupo de jugadores veteranos formaron el primer equipo el primer año. A estos jugadores, como a los cuatro directivos, les costaba dinero, tiempo y sacrificio su implicación en el club. A partir de ahí han pasado durante diez años el mayor número de jugadores con humanidad que yo he visto en más de veinte años de experiencia. Los que se iban quedando iban enseñando a los que llegaban cuál es la filosofía del club, lo peculiar y cercano de su presidente, que igual es la persona más sacrificada y profesional que he conocido, convertido en uno más con anécdotas inenarrables. También contaban que él disfrutón (como me llaman) les ganaría siempre al juego de cartas la pocha en los viajes.

Cuentan las leyendas que los patrocinadores iban aumentando a ritmo vertiginoso a medida que veían que los dirigentes eran serios, trabajadores y honestos. Diez años después del primer patrocinio de PULEVA, que salvó al club, COVIRAN da nombre desde hace más de cinco años al equipo de un club en el que ya hay más de 125 empresas, casi todas granadinas. Esto es el matrimonio perfecto, a un club liderado por granadinos le da nombre una de las empresas más representativas de la ciudad como es COVIRAN, junto con Caja Rural de Granada, PULEVA o Cervezas Alhambra. Una locura para un equipo de Liga LEB fruto de un trabajo encomiable de todo el club. También han colaborado las instituciones públicas.

Cuentas las leyendas que LA GRAN FAMILIA del club la componen también los trabajadores de la oficina, los voluntarios y todos los que ayudan que los partidos sean una fiesta para los que acuden al Palacio. Diez años después la gran familia ha ido siempre aumentando, porque cada persona que pasa por el club, aunque llegue el momento de irse, sigue siendo de la familia y acude enseguida que puede desde cualquier sitio del mundo a reunirse con sus hermanos. Y gracias a los medios de comunicación han estado en todos los hogares granadinos.

Cuentan las leyendas que jamás habrá un proyecto tan bonito, tan romántico, tan humilde y que reúna todos los valores que debe tener el deporte. Diez años después puedo decir orgulloso que soy parte de esa Gran Familia.