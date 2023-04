La Semana Santa de 2023 está dejando una imagen más que positiva en la ciudad, y por la que debemos estar contentos. El tiempo, que tantas veces nos atenaza, nos ha venido respetando y ello ha permitido explorar unas calles repletas de público y un gran número de hermanos formando parte de los cortejos que día a día están recorriendo Granada en sus estaciones de penitencia.

Y aunque siempre hay una ventana abierta para mejorar, todo cuanto ocurre es gracias a la colaboración y disposición de quienes forman parte de las hermandades, pero también de todos aquellos de una manera u otra participan y colaboran. Muy especialmente los agentes de la Policía Local, que con gran predisposición, se ponen al servicio de la Semana Santa para dar mayor tranquilidad y seguridad a quienes la vivimos con tanta pasión.

Porque eso es nuestra Semana Santa: pasión, amor y compromiso. Tenemos una ciudad que es un verdadero paraíso para quienes vivimos en ella, y una Semana Santa que nos permite disfrutar de sus cortejos con tranquilidad, viendo procesionar a las hermandades en sus salidas, en sus regresos y acompañándolas en todos aquellos puntos que nos regala nuestro centro histórico. Y lo hacemos, además, disfrutando de las calles, del ambiente que se vive en Granada y por supuesto de la gran categoría de la imaginería de nuestros titulares.

Granada es un prodigio, como también lo es su Semana Santa. En lo artístico y en lo cultural. Desde el barrio del Realejo al Albaicín, pero también en todos esos barrios exteriores, atravesando el río y llegando junto a él. Con las hermandades fundiéndose en una gran simbiosis con todo aquello que nos rodea. Granada es el escenario perfecto para que se dé una semana como la que ahora vivimos.

Por eso, ahora que tengo esta tribuna abierta, me gustaría volver a reclamar la necesidad de que entre todos pongamos en valor la Semana Santa de Granada. Tenemos que sentirnos orgullos de ella, de los esfuerzos que se han venido haciendo a lo largo de los años, especialmente en las tres últimas décadas, para llegar al nivel que hoy tenemos. Ha llegado la hora de que lo reconozcamos abiertamente. Y no solo disfrutando en las calles, cuando una hermandad pasa. También sabiendo ver el trabajo que se hace durante un año entero, para poder ver cómo la Semana santa de Granada siempre da más que lo recibe.

La ciudad está en deuda con las hermandades. Y no se trata de pedir y reclamar dinero, porque únicamente eso no hace crecer a la Semana Santa. Hay que pensar en ella, ayudar a enriquecerla engalanando nuestros comercios, nuestros balcones. Y pienso, también, en la Federación de Hostelería. Bares, restaurantes y hoteles se llenan al cien por cien estos días: es un momento único para difundir y divulgar nuestra Semana Santa, atendiendo y sintiendo que nuestra ciudad avanza con la celebración de una de las fiestas que más aporta a la ciudad. Porque no hay duda de ello, así lo dicen los datos: es la semana de mayor afluencia de visitantes de todo el año a Granada. El Granada Club de Fútbol ha dado un paso, mostrando su apoyo, su interés y queriendo acompañar a las hermandades.

Estamos en un momento de grandes cambios y nuevas situaciones. Contamos con un nuevo arzobispo quien ya ha sentido el gran potencial que tiene la religiosidad popular en la ciudad. Hemos ido consiguiendo, poco a poco, que toda la diócesis valore y abra líneas de colaboración y entendimiento. Y eso nos dará pie a seguir introduciendo cambios que son necesarios: quizá nuevas hermandades, cambios en los estatutos para adecuarse mejor a las necesidades, atender a las hermandades de gloria.

Porque no podemos olvidar que partimos de una realidad: la Semana Santa es un gran compromiso de fe. Se fundan y tienen sentido si en ellas se vive conjuntamente la fe. Nos ponemos en la calle para dar testimonio de aquello en lo que creemos. Aunque no todo se limita a ello. Las hermandades son también un agente de cohesión social: se trabaja en proyectos que son desconocidos para la gente, pero esa labor también hay que tenerla en cuenta. Desde el economato solidario hasta las muchas líneas en las que se participa: en la pastoral hospitalaria, prisiones... Incluso colaborando todas las hermandades, conjuntamente, para llegar a más gente: en las parroquias, en nuestros barrios. Atendiendo en lo espiritual, en lo formativo y en lo humano.

Los cofrades, no solo somos actores de la Semana Santa, somos también motores de una sociedad más integradora y vertebrada. Que no quiere dejar atrás a nadie, dando sitio a los más mayores, con su conocimiento y su tradición, pero también a los jóvenes, con su pasión y sus ganas de transformar el mundo en el que vivimos. Desde los costaleros a los músicos, pasando por los nazarenos o las mantillas, nuestra misión en esta Semana Santa es contribuir a una sociedad mejor.