Servicios sociales del Ayuntamiento de Granada en lucha

No sé cuánto tiempo hace que nos hemos ido acostumbrando, poco a poco, a normalizar la injusticia.

Nos hemos acostumbrado a ser parte de un sistema perverso, que como profesionales nos orienta a normalizar la beneficencia, y como si esa práctica no fuera una rémora del pasado, pasamos horas y horas comprobando requisitos para listar las colas del hambre: una bolsa de comida con dos paquetes de arroz, uno de garbanzos, un cartón de leche y con suerte, un trozo de pollo...

Y pasamos horas revisando expedientes, rellenando formularios, comprobando que efectivamente, cumples los requisitos, también perversos, de no tener ningún tipo de ingresos, para poder acceder a una renta mínima en la que tendrás que esperar ocho meses a su resolución.

Hemos normalizado que las familias sean el vagón de carga de las carencias económicas, de las personas dependientes, de las personas con problemas de salud mental…

Pasamos las horas cargadas de burocracia, que nos impide hacer intervención social con la ciudadanía, que nos quita el tiempo para empoderarles, para hablarles de sus derechos y para la transformación social, de intervenir en la comunidad...porque, aunque quiera hacerlo, si lo hago, no me dará tiempo a tramitar tal formulario o aquel otro, y tal vez la familia tendrá un corte de luz, o no recibirá la bolsa, o tardará todavía más la renta o la dependencia o que se yo que mil cosas más.

Quizás sea deformación profesional, pero tendemos a echarnos a la espalda esa factura de luz pendiente, ese desahucio inminente, esos menores desatendidos... Y cada vez con menos recursos, y cada vez con menos personal, nos vamos a casa con un sinfín de tareas pendientes y con la sensación de que poco o nada hemos podido hacer para apoyar a las personas más vulnerables, que han sufrido una y otra vez la crueldad de un sistema excluyente.

Así que hemos decidido decir "basta":

Basta de dar una atención mediocre a la ciudadanía, sin recursos y con parches

Basta de cargar sobre las espaldas de las profesionales de los servicios sociales el trabajo que deberían hacer el doble o el triple del personal, hecho que está teniendo graves consecuencias para nuestra salud: ansiedad, falta de sueño, estrés…

Basta de que no se reconozca nuestro trabajo y experiencia

Los servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada, nos vamos a la Huelga.

Por los derechos de las personas a las que atendemos y por los nuestros.

Porque creemos en un estado de bienestar digno

Porque queremos unos servicios sociales públicos, dignos y de calidad.