Subir los salarios, contener los precios y reducir la desigualdad

Este es un Primero de Mayo en el que los sindicatos mayoritarios, los de clase, hemos demostrado que las movilizaciones dan sus frutos. Durante estos dos años de pandemia, hemos suscrito como sindicato 13 acuerdos frutos del diálogo social: seis de los ERTE de la pandemia, que tantos puestos de trabajo y empresas ha salvado; el de la Ley Rider y las plataformas digitales; el del teletrabajo; dos de las pensiones, con su revaloración siguiendo el IPC y el aumento de las cotizaciones y los ingresos del sistema público de pensiones por primera vez en democracia; la subida del SMI, primero a 965€ y después a 1000€; y el acuerdo de la reforma laboral, donde se recupera el equilibrio en la negociación colectiva y se da el vuelco, esperemos que definitivo al modelo productivo de la temporalidad en nuestro país. Estas dos últimas medidas, aumento del SMI y ataque a la temporalidad, están beneficiando especialmente a jóvenes y mujeres. Pero las reivindicaciones sindicales no han terminado.

A pesar de que se espera una moderación paulatina de los precios a lo largo de 2022, las estimaciones de inflación media para este año se sitúan por encima del 3%, es decir, en niveles bastante más elevados y similares a los del año pasado. Ya no solo causa preocupación el elevado precio de los productos energéticos, a pesar de las actuaciones del Gobierno para frenarlo, sino también el efecto traslado que está generando en el precio de otros productos y bienes básicos, encareciendo así la cesta de compra habitual.

Por tanto, para UGT resulta fundamental combatir los injustificables márgenes que atesoran las grandes empresas energéticas, pues continúan acumulando desproporcionados beneficios a costa del empobrecimiento de los consumidores. Igualmente, resulta imprescindible implementar una política salarial fuerte, que garantice el poder de compra e impulse el consumo y la actividad económica, pues no hay que olvidar que la inflación radica en causas ajenas a los salarios y, por tanto, una mayor moderación salarial no solo no reduciría la inflación, sino que provocaría un nuevo desplome de la actividad y un repunte de los niveles de desigualdad y pobreza.

En este sentido, desde UGT valoramos la aprobación de la subida del SMI a 1.000 euros, en 14 pagas y con carácter retroactivo desde el 1 de enero, que beneficia a la población con salarios más reducidos, especialmente jóvenes y mujeres, y a la economía en su conjunto, potenciando la creación de empleo y el crecimiento económico. Este acuerdo, que supone un éxito de la movilización sindical, permite seguir avanzando en el compromiso de que en 2023 el SMI alcance el 60% del salario medio, tal y como suscribió España en la Carta Social Europea.

Más allá de continuar con la senda de crecimiento del SMI, desde el sindicato reclamamos también incorporar aumentos salariales en convenio que superen la previsión de inflación media, de forma que se dé una mejora del poder de compra, adaptándose, en todo caso, a las circunstancias económicas particulares de cada sector y empresa. Además, se deben incorporar cláusulas de revisión salarial que vinculen la nómina al IPC para el caso de que éste supere la previsión, otorgando así transparencia y seguridad en las negociaciones, permitiendo aumentos inicialmente más moderados.

Por ello, UGT emplaza a la patronal a negociar y acordar ya el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que debe facilitar la negociación de los convenios colectivos y garantizar aumentos del poder de compra de la clase trabajadora. Se trata de una demanda razonable y acorde al escenario de expansión económica, que ayudaría a reducir los niveles de conflictividad en las empresas.

Rechazamos una bajada generalizada de impuestos para resolver el problema de la subida de precios, agravado sin duda por la guerra de Ucrania; ya que no solucionaría la inflación, y perjudicaría la prestación de los servicios públicos. La pandemia nos ha dejado una serie de enseñanzas que parece que no terminamos de asumir, y es que con servicios públicos fuertes se puede luchar contra las desigualdades, y ese es el paso previo para tratar de eliminar todas las vulnerabilidades y para que, cualquier política de empleo, pueda tener un efecto positivo y eficaz sobre la reducción de la pobreza.

La reforma laboral sin duda ha ayudado a eliminar elementos negativos de nuestro mercado de trabajo, como la precariedad, la temporalidad, el fraude en la contratación, o la parcialidad no deseada, que fomentan la desigualdad. Es necesario proteger a la ciudadanía y a las familias, y apoyar a los sectores productivos, protegiendo el empleo. Mientras hay mucha gente que está perdiendo con esta crisis, unos pocos están ganando muchísimo.

Este Primero de Mayo sigue siendo un día de reivindicación y lucha en el que la clase trabajadora granadina, a las 12, desde el Triunfo, con la misma fuerza y la misma razón de siempre, debe alzar la voz para exigir avances en sus derechos y en sus condiciones laborales