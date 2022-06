Una Vuelta Ciclista realmente sostenible para Sierra Nevada

El reto deportivo de la Vuelta Ciclista pierde todo su valor si perjudica al Parque Nacional por el que pretende discurrir. Hoy día todos los sectores sociales están cambiando sus hábitos para evitar un impacto irreversible a la naturaleza. En este marco de conciencia medioambiental, resultan contradictorias las declaraciones del director de la Vuelta Ciclista a España sobre la relevancia que tienen para él y la empresa organizadora (Unipublic), cuando aseguraba que "si La Vuelta no es sostenible, La Vuelta no será", y también añadía que "todos debemos hacer más por nuestros entornos y nuestra biodiversidad. Somos ambiciosos y queremos demostrar que La Vuelta es un ejemplo en términos de sostenibilidad".

Nos preocupa comprobar que estas declaraciones no vienen acompañadas de hechos coherentes, haciendo de la sostenibilidad un concepto vano, vacío de contenido o peor aún, una mera herramienta publicitaria de postureo verde (Greenwashing), como sería el caso. De ahí esta llamada al director de La Vuelta, tras manifestar su intención de trasladar el final de la etapa 15 en Sierra Nevada, desde la Hoya de la Mora hasta el Observatorio del IRAM, renunciando a promover un evento deportivo verdaderamente sostenible del que sentirnos realmente orgullosos.

La Vuelta, y ese compromiso con la sostenibilidad manifestado por su director, serán siempre bienvenidos al entorno de Sierra Nevada, donde muchas personas pueden disfrutar de un magnífico evento deportivo, y empresas y particulares pueden obtener importantes beneficios económicos. Sin embargo, el traslado del final de etapa hasta el Observatorio del IRAM, supondría, sin mayor generación de riqueza e ingresos, una grave afección para la biodiversidad de las altas cumbres nevadenses. No se trata del impacto que pudieran generar los ciclistas pasando por la calzada. Nadie es ajeno al daño provocado por el descomunal despliegue de infraestructura logística y publicitaria: decenas de trailers, camiones, coches, motos, helicópteros, y cientos de personas de la organización y miles de aficionadas, suponen una agresión clara sobre estos hábitats tan frágiles y las poblaciones de especies endémicas y amenazadas.

Además, la solicitud del director de la Vuelta (a quien la dirección del Parque Nacional debería haber desanimado a presentar), supondría la ruptura de 20 años de consenso social en torno a la protección de las altas cumbres de Sierra Nevada, y de las normas de que disponemos para su uso y disfrute tras su declaración como Parque Nacional en 1999. Traicionando ese consenso, ahora se pretende ubicar un nuevo final de etapa por encima de la Hoya de la Mora, lo que implicaría modificar dichas normas dejando en manos de una empresa privada, Unipublic, la potestad para acceder a otros espacios dentro de los límites del Parque Nacional fuera de la red de carreteras oficiales abiertas al tráfico; con el Pico del Veleta una de las altas cumbres protegidas por ley como pernicioso objetivo. Todo ello sin garantías de lo que pueda ocurrir en el futuro, como precedente para que otras instituciones, individuos o empresas intenten desarrollar nuevas actividades que amenacen el Parque.

Es evidente que la Vuelta no cumple con sus tan alardeados objetivos de sostenibilidad en la nueva ubicación propuesta. Dicho emplazamiento contradice las normas de la Red Natura 2000 europea, de la Red de Parques Nacionales, del Espacio Natural de Sierra Nevada y va en detrimento de sus valores y objetivos. Los argumentos ambientales, sociales, económicos y jurídicos no dan lugar a la duda. Tratar de obviarlos solo va a conducir a la polémica, a la frustración y a la mala imagen de la organización de La Vuelta y de la directiva del Parque Nacional. Estamos convencidos de que La Vuelta es un buen escaparate para Sierra Nevada, y un apoyo importante a nuestros pueblos. Para disfrutar de un evento respetuoso del que la ciudadanía pueda sentir orgullo, el final de etapa no debe despreciar y quebrantar el interés general del Estado que supone la conservación de un Parque Nacional de nuestro país.

Instamos al señor Guillén, director de la Vuelta Ciclista a España, a que cumpla su palabra y desista en su interés de modificar el final de etapa, y considere que tanto en esta ocasión como en las que puedan venir, ser verdaderamente sostenible representa un compromiso real con la biodiversidad, los ecosistemas, y los órganos e instituciones públicas; así como con la legislación y los procesos de concertación social forjados durante años, un bien común al que hoy más que nunca no debemos renunciar. Esperamos que la Vuelta Ciclista a España sea verdaderamente sostenible y podamos vernos una vez más, disfrutando de este maravilloso deporte, pero como se ha hecho siempre: sin rebasar La Hoya de la Mora.