La historia del olivo se remonta a unos seis milenios de antigüedad. En Palestina, los filisteos ya extraían el aceite de las aceitunas. En el palacio de Knossos, en la isla de Creta (2.000 a.C.) se hallaron grandes ánforas destinadas al almacenamiento y transporte del aceite. En el antiguo Egipto, en la tumba de Tutankhamón , dinastía XVIII (1334-1325 a. C.), se descubrió una rama de olivo. En Roma fue muy apreciado el aceite de Hispania. El poeta Marcial lo alabó: “Guadalquivir, de cabellera ceñida por corona de olivo, que con tus nítidas aguas tiñes los dorados vellones , amados de Baco y de Palas”. Los árabes designaron al aceite de oliva como Zait al-zaytum. En su libro de agricultura, Abu Zacaria, o Al Awan (siglos XII-XIII) que vivió en el Aljarafe sevillano, habla del olivo como un árbol de bendición y señala: “La zona del Aljarafe es la más fértil y rica de Al-Andalus, plantada de olivos siempre verdes”. Desde 1992, hasta mi jubilación, en 2013, en Tierra y Mar (CSTV), hicimos muchos reportajes sobre el olivar y el aceite de oliva. Algunas de esas experiencias las recogí en mi libro Tierra y Mar. Sin duda, el sector del aceite es el más genuino representante de nuestras producciones, porque el aceite se conserva muy bien y para el mercado exterior tiene todas las garantías, mientras que en productos perecederos como frutas, hortalizas, verduras, el margen de venta se condensa en días o alguna semana como mucho. Uno de mis primeros reportajes sobre la campaña de la aceituna lo hicimos en una aldea jiennense, Garcíez, cerca de Bedmar, a los pies de Sierra Mágina. Se vareaban los olivos, las olivas caían como lluvia verdinegra sobre los mantos o lienzos y de ahí al tractor o a la mula dependiendo de si la recolección se hacía en olivar en pendiente, como ocurre en aquellas sierras, donde los lienzos deben ponerse con cuidado de que las aceitunas no rueden por la pendiente y se pierda la cosecha. Luego las aceitunas se llevaban a una almazara que funcionaba con prensa de rulos y con capachos de esparto, donde se exprimía el primer zumo de la aceituna. En la actualidad, en España, hay 32 Denominaciones de Origen Protegidas de aceite de oliva virgen. En Andalucía son 13 las D.O.: Antequera, Estepa-Puente Genil, Baena, Priego de Córdoba, Lucena, Montoro-Adamuz, Poniente de Granada, Montes de Granada, Sierra Mágina, Sierra de Cazorla, Sierra de Segura, Sierra de Cádiz.

En Andalucía hay 175 millones de olivos que ocupan 1,67 millones de hectáreas, más del 60% del olivar de España. Más de un tercio del olivar andaluz se cultiva en Jaén con más de medio millón de hectáreas, seguida por Córdoba, Granada, Sevilla, y Málaga. La economía de centenares de pueblos andaluces se sustenta fundamentalmente en el olivar y en la producción de aceite de oliva.

¿Qué ocurre en la actualidad con el precio del aceite de oliva, que es noticia cada día por el aumento de precio en la cesta de la compra? La sequía que venimos padeciendo ya por 5 años, y la escasez del recurso hídrico, ha influido en una menor producción. El almacenamiento se ha visto reducido y en algunas Cooperativas no disponen de AOVE para la venta. Los precios en los lineales de una botella de un litro está en torno a los diez euros, e incluso más. La inflación ha entrado en la cesta de la compra. En el IPC de agosto, el aceite de oliva subió un 50% más que hace un año, el azúcar, un 42%; el arroz un 21%, las patatas un 18%. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el primer semestre de 2023, la cesta de la compra subió un 10%. Ante la escalada de precios, el gobierno francés ha acordado con los supermercados bloquear los precios de 5.000 productos, sin recurrir a la intervención directa en el mercado. La subida de la cesta de la compra y el alza de precios deben ser prioritarios para el próximo Gobierno, si sale adelante la investidura de Pedro Sánchez. Los consumidores tenemos que recortar nuestra economía, pero no reducir drásticamente el consumo de AOVE. El Aceite de Oliva Virgen Extra, hay que cuidarlo como oro en paño, y si es ecológico, mejor. No hay porque utilizarlo para todo. Para freír se puede utilizar un aceite de oliva que cuesta la mitad. El AOVE hay que reservarlo para ensaladas, tostadas y algunos platos especiales. De su consumo depende la subsistencia de decenas de miles de familias andaluzas, que cuidan el olivar, el paisaje y la biodiversidad que disfrutamos en nuestros viajes al medio rural. Si dejamos de consumir AOVE andaluz asistiremos al vaciado de muchos pueblos. Hay gente que va a Portugal a comprar el AOVE. Otros países competidores están deseando ocupar nuestro espacio. Esperemos que regresen las lluvias y tengamos una buena campaña de la aceituna para equilibrar los precios y la oferta y la demanda. Y a los políticos, pongan freno a la subida de los precios en los productos y alimentos de primera necesidad, es una prioridad económica y social que merece todo su esfuerzo al servicio de la sociedad a la que dicen defender.