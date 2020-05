La brecha digital y la brecha social en la escuela andaluza

La brecha digital educativa es sin ningún género de dudas uno de los debates abiertos en estos momentos en los que el proceso enseñanza/aprendizaje habitual se ha visto alterado por el Covid-19.

Buscar una solución urgente con todos los agentes implicados en la comunidad educativa (directores/as, profesorado, alumnado, padres y madres, entidades locales etc.) para hacer el tránsito de una escuela presencial a una docencia digital en situaciones como la actual es una responsabilidad de la Consejería de Educación y Deportes que es la que tiene las competencias.

Todo el alumnado debe ser atendido para evitar que la brecha digital sea un calco de la brecha social y genere más desigualdad. Habrá que proveer de los equipos necesarios (equipos técnicos, conectividad y formación) para evitar profundizar en la desigualdad social y defender la igualdad de derechos y oportunidades del alumnado sea cual sea su clase social.

Hay que hacer una apuesta decidida por las TIC no sólo para docentes y alumnado sino también habría que llegar a los padres y madres.

Me anima a escribir este artículo la noticia de prensa que informa que "la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía compra 5.600 tablets para que alumnos sin recursos sigan las clases online". En un primer momento pensé que era un bulo, pero no, he podido comprobar que es "una tomadura de pelo insoportable" para un sistema educativo como el andaluz que tiene cerca de dos millones de alumnos y alumnas.

La compra que ha cerrado el Gobierno andaluz es "insignificante" si tenemos presente que somos el sistema educativo más numeroso en alumnado y profesorado de este país, y además de ser insuficiente llegara muy tarde.

Dicen que es para que puedan seguir sus clases por internet aquellos alumnos/as que tienen "conexiones limitadas" y tienen comprometida su formación. Y que los destinatarios serán los alumnos de bachillerato y Formación Profesional, correspondiendo a los profesores y los equipos directivos decidir al alumnado beneficiario. Si bien se indica que irán a zonas Eraci (lugares de situación grave de exclusión social). Esto deja muy claro que la Junta conoce donde están las familias cuyos hijos e hijas no están siguiendo el proceso de enseñanza/aprendizaje.

Es verdad también, que a primeros de abril, en una circular el señor Imbroda dijo que los estudiantes que no pueden acceder a medios telemáticos debían ser atendidos por la herramienta. Pasen (que no funciona adecuadamente), por teléfono o comunicar las actividades por correo postal. Esto último, lo del correo postal, es un poco "fuerte", por decirlo de forma suave, y demuestra a las claras lo poco que el señor Imbroda habla con el profesorado.

Desde hace años el Gobierno andaluz venía trabajando en reforzar la herramienta de las TIC en su Sistema Educativo y en la apuesta por la Formación, sin la cual, dicho sea de paso, no hay calidad educativa.Andalucía fue la tercera Comunidad Autónoma en acogerse al Programa Escuelas Conectadas del Ministerio y el 16 de noviembre del 2016 la entidad pública Red.es adjudicó a Telefónica de España S.A.V el Contrato de suministro y servicios titulado Escuelas Conectadas Andalucía exp.76/16-sv, que suponía la extensión de acceso a la banda ancha ultra rápida de Centros públicos docente de primaria y secundaria. El número de Centros docentes se estimó en 3.352 y el periodo de ejecución finaliza el 31 de diciembre de 2020. El objetivo de este proyecto era extender y consolidar el uso de las tecnologías en el sistema educativo contribuyendo a la modernización de la educación, a la disminución de la brecha digital y al fomento de la igualdad de oportunidades.

Para que este proyecto fuese exitoso la formación del profesorado, del alumnado y de los padres y madres era una cuestión fundamental.

Andalucía cuenta con las herramientas adecuadas para alcanzar estos objetivos, tenemos en el Decreto de Formación del profesorado (BOJA 30/8/2013), la herramienta fundamental con 32 Centros de Formación del profesorado, la Comisión Andaluza de Formación y la Orden de 31 de julio de 2014 por la que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado (Boja 2/09/2014).

Formar al profesorado, el alumnado y a los padres y madres es una cuestión fundamental

En el Decreto de Formación del profesorado, en la disposición adicional sexta, va incluida la formación de padres y madres. Esta cuestión es de vital importancia en tiempos y circunstancias como las que vivimos.El III plan Andaluz de Formación del Profesorado nos obliga a definir cada curso las líneas estratégicas de formación. En la Resolución de 23 de julio de 2019 en la que se priorizan los ejes formativos del presente curso por desgracia no se prioriza la formación en Tics ni para el profesorado, ni para los equipos directivos y mucho menos para los padres y madres en el presente curso.

Con la brecha social que en Andalucía es evidente, como lo demuestran familias que no pueden dar las tres comidas a sus hijos e hijas, estas mismas familias y algunas más, no tienen conexiones a internet ni medios materiales para seguir online el proceso de enseñanza/aprendizaje. Que la brecha digital limita, es una obviedad pero no debemos permitir que excluya.

El anterior Gobierno Andaluz tenía preparado un Plan Estratégico Digital para implementar medidas como:

Realizar un Censo de necesidades digitales.

Activar el funcionamiento y mantenimiento de los recursos digitales existentes.

Convenio con Canal Sur TV.

Acuerdos con otras Comunidades para compartir recursos tecnológicos.

Autoaprendizaje y formación online del profesorado; alumnado y familias.

Realizar prestamos de equipos al alumnado.

Formar a padres y madres (adicional sexta del Decreto de Formación).

Acuerdos con empresas tecnológicas de telefonía.

Convenios con las Universidades Andaluzas.

Uso de móviles con fines educativos.

Estas son algunas de las medidas previstas en el mencionado plan. No sabemos si el actual Gobierno metió en un cajón este trabajo y se olvidó de él. Le toca al señor Imbroda decir a donde nos lleva y con qué consensos. Van muy tarde pero por favor hagan algo para evitar la brecha digital y la desigualdad en la educación de los niños y niñas en Andalucía. La escuela digital debe buscar la equidad y la inclusión nuca la desigualdad.