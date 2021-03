Al volver la vista atrás

Como un mozuelo te sentías. El paso de los años no hacían mella en tu buen hacer, en tu energía. Y como mozuelos tratabas a todos aquellos que se cruzaban en tu camino. A los mayores les dabas vida y a los jóvenes confianza. Cuántas veces te oí decir a algún abuelete, con tanto cariño, que estaba hecho un chaval. A los no tan mayores, nos tratabas también con tus gestos amables tan característicos, nos preguntabas nuestras expectativas y a mí, en particular, me acompañabas en el camino. Incondicional y sencillo, adjetivos que te definían y que por siempre lo harán.

José Manuel Fernández Cuesta, El Niño. El niño de los ojos de tu madre y de tus hermanos, que a pesar de ser más pequeños que tú, así siempre se referían a ti. El mayor, el pilar de la familia junto a la abuela, los dos que tiraban del carro cuando todo se torcía. Ese apoyo incondicional que estaba en cualquier momento con sus manos abiertas de amor, sosiego y sabiduría.

Hace un año comenzaba esta situación tan particular que nos frenó en seco, marcando un antes y un después, y con ella, desafortunadamente días más tarde, llegó tu pérdida. La de mi tío, un gran médico de atención primaria que perdía la vida tras haber estado expuesto en primera línea de batalla. El Covid-19 nos arrebató un eje, un pilar. Como a muchas familias más que por desgracia comparten nuestro dolor.

Hoy quiero hablaros de la solidaridad. Esa que tiene la capacidad de nacer de cada uno de nosotros. Esa que sé que mi tío pediría en estos momentos si estuviera presente. Y la que mi familia experimentó tras su dura marcha cuando nos llegaban mensajes tan bonitos, que reconfortaban, que hacían todo más llevadero. De la bondad y de ese extenso debate acerca de si seremos mejores cuando todo acabe o conforme los días pasen se nos irá olvidando la cruda realidad en ese egoísta estado de la comodidad; en el que pido que no demos paso a la indiferencia.

Que no seamos indiferentes. Por todas las personas fallecidas y por la historia que hay detrás de cada una de ellas. Que apreciemos el inmenso esfuerzo por salir de esto de nuestros sanitarios, nuestros científicos... Y que mientras la salida llegue, seamos responsables. Que no se olvide lo que este paréntesis ha supuesto como la prenda que nos pusimos el día anterior, sino que se recuerde como esa caída por la que tienes una cicatriz en la piel, como esas arrugas que tienes en la cara de reír y que ahora forman parte de ti. Que el echar de menos a quien no tenemos ahora sea aliento para seguir y valorar al volver la vista atrás.

Cuando yo lo haga te veré a ti, eras como la tierra, esa que te vio crecer y que ahora nos has dejado. Como la tierra que te enseña y te abraza, la que cuando no tienes cerca, echas tanto de menos. Te fuiste para ser libre, como los pájaros y la naturaleza que tanto amabas. La sencillez era tu seña de identidad, esa que brotaba de tu sonrisa en tu implicación con cada cosa que hacías, en las que sin quererlo dejabas grandes huellas. Ahora sé que te fuiste para volar alto y que rozas el verde de tu olivar.

La muerte se diría

más viva que la vida

porque tú estás con ella,

pasado el arco de tu vasto imperio

poblándola de pájaros y hojas

con tu gracia y tu juventud incomparables.

A un poeta muerto de Luis Cernuda