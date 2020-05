Algo estaremos haciendo bien, ¿no?

Desde el inicio de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 han sido numerosas las noticias sobre quejas del estudiantado, en particular universitario, en base a diferentes problemas que, a juicio del alumnado, no recibían la adecuada solución. Bastaría que recordara distintas tribunas de opinión publicadas en este diario para comprobar que quien esto escribe ha criticado a mi querida institución en varias ocasiones, pero no me daré publicidad. Mi querida UGR, a la que pertenezco desde hace bastantes décadas (como estudiante, becario de investigación, y profesor en varias figuras) tiene muchísimos defectos, no me cabe duda. Empero, digo yo que por alguna razón se sitúa entre las más valoradas del país y es la primera o segunda (según años) en recibir solicitudes de becarios Erasmus. Y quisiera ceñirme en defender una gestión muy concreta que conozco bien como coordinador de una especialidad en un Máster de la UGR.

Antes de ello, quisiera remarcar que en esta crisis vírica, el sistema sanitario ha sufrido las consecuencias de no tener medios suficientes para atender la avalancha de casos por la pandemia, y probablemente entre lo más duro para su personal haya sido tener que decidir, ante la falta de medios, a quien salvaban la vida en los peores momentos de la crisis. En lo que atañe a la educación, deberíamos recordar que las universidades públicas y en general todo el sistema educativo sostenido con fondos públicos ha tenido que adaptarse de forma repentina y acelerada a una forma de docencia no prevista, más bien diríamos que totalmente imprevista. No se pueden hacer comparaciones, pero alguna reflexión podemos marcar sobre lo que ha ocurrido y viene ocurriendo. De lo que habrá de ocurrir, entiendo arriesgado pronosticar.

De lo ocurrido, hemos asistido a polémicas sobre cómo acabar el curso y cómo evaluar al alumnado. Y dado que educación es competencia autonómica, sólo podría hablar de Andalucía, pero como botón nos vale. La cadena de rectificaciones, globos sonda e ideas algo descabelladas no son exclusivas de nuestro autogobierno. Y lo que ocurre es que el profesorado, en particular de los cursos terminales de ciclo o etapa, está completamente agobiado por el trabajo que se les plantea. Están trabajando en unas condiciones jamás imaginadas y para las que no se les preparó. Y qué decir del último curso del bachillerato con la prueba de selectividad en el horizonte. Creo que cuando aplaudimos desde los balcones deberíamos pensar también ellos.

Hacer referencia al profesorado de secundaria y bachillerato me permite comentar lo ocurrido con el alumnado del Máster del Profesorado cuyas prácticas se interrumpieron el 14 de marzo. Unos 900 estudiantes llevaban cursado la mitad del tiempo establecido en sus prácticas (3 de 6 semanas), mientras casi otros 300 debían comenzarlas posteriormente. Estos últimos no podrán incorporarse a los centros y la solución dada por la Consejería de Educación ha sido que realicen un practicum virtual, apoyando a la actividad que sus tutores en los centros de educación secundaria vienen realizando de forma telemática desde el momento en que se interrumpió el curso presencial. Tomar esta decisión de hacer un practicum no presencial, que yo personalmente no comparto en su totalidad, llevó su tiempo. Y ahí llegaron críticas y escritos de protesta.

Quizás coordinar y tomar decisiones de un Máster de 50 alumnos sea sencillo, pero coordinar un Máster con casi 1.200 estudiantes, 20 itinerarios distintos y que implica a cientos de profesores de secundaria y bachillerato, y requiere del trabajo conjunto entre la UGR y la Consejería de Educación, les aseguro no es nada fácil. Y además es un Máster que se imparte en todas las universidades andaluzas, por lo que requería una respuesta conjunta. Nada en Educación es sencillo, empezando, por ejemplo, por la descerebrada idea de separar el Ministerio de Educación y el de Universidades.

Gracias al trabajo constante y callado de la coordinación general de la UGR, similar al que vienen realizando todos los maestros y profesores en esta crisis, los alumnos del Máster de Profesorado están desde el pasado 6 de mayo en sus prácticas virtuales. Han sido recibidos (virtualmente) en los centros de secundaria y están en contacto con sus tutores a los que no cabe sino un profundo agradecimiento por acoger a esos alumnos.

Anteriormente dije que no comparto en totalidad el hecho de que estos estudiantes no conozcan la realidad PRESENCIAL de los centros, este es el sentido último del practicum evidentemente, pero la excepcionalidad de la situación nos ofrece la ocasión de formar a unos estudiantes, futuros profesores, que van a comprobar de primera mano la capacidad de trabajo del profesorado en activo, su capacidad de adaptación a situaciones difíciles y cómo puede el sistema educativo dar respuesta a los retos que la sociedad le plantea. Entiendo que algo se estará haciendo bien en los colegios, institutos y hasta en mi querida UGR.