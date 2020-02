La herencia de Tutankamón

"Los policías llaman a las puertas con manos amigas, al igual que los amantes, pero luego abren las casas como huracanes". (Naguib Mahfuz, Amor bajo la lluvia)

NOS despedimos. Le dí la mano al policía. "Sucram", le dije. Con una sonrisa bajo el bigote, me dijo "thank you, sir". Nos acompañó por El Cairo, 25 millones de almas. Un millón viven en "la ciudad de los muertos", dentro del cementerio. Muchos cuidan de las tumbas. Los familiares dan propinas. Visitamos la mezquita de alabastro de Mohamed Ali y la iglesia de San Sergio, cristiana copta ortodoxa. En su huida a Egipto, la Sagrada Familia se escondió en la cripta, para evitar la ira asesina de Herodes. En Egipto conviven musulmanes (85%), cristianos coptos (10%), y otras minorías. En el Museo Egipcio admiramos estatuas de faraones, sarcófagos y las salas de Tutankamón. Una tarde, disfrutamos en el Café de los Espejos, que frecuentaba Naguib Mahfuz, el premio Nobel de Literatura en 1988.

El Cairo es un "caos organizado", un tráfico endiablado. Cruzando el Nilo, Guiza, y una de las 7 maravillas: La gran pirámide de Cheops (148 m), y las de Chefrén y Micerinos, y la Esfinge, desde la IV Dinastía (2.604-2.506 a. C.). El viajero admira el esplendor de aquella civilización de hace más de 4.500 años.

En El Cairo, seguridad policial y del ejército en edificios emblemáticos, hoteles y autobuses de turistas. Viajamos en bus a Abu Simbel, a 300 kms. de Asuán, en territorio nubio, escoltados por policías, y pasamos controles del ejército. Aquello imponía aunque el viaje fue muy agradable. La corrupción salta a la vista. Los guías dan al policía un fajo de libras para evitar que se alarguen los trámites.

El turismo, uno de los pilares de la economía egipcia, junto al petróleo, el comercio por el Canal de Suez, y la agricultura. La vega del Nilo es el granero de Egipto.

El viaje a Egipto te sumerge en aquella civilización desarrollada en agricultura, pesca, astronomía, arquitectura, matemáticas, medicina, y culto funerario. De allí proviene la cerveza, y, al parecer, el ajedrez, compitiendo con India.

En el Valle de los Reyes, en Luxor, admiramos las tumbas de Ramsés II, Tutankamón y otros faraones; en Karnak, y en Menfis, estatuas de Ramsés II, de la XIX dinastía (1279-1213 a.C); pero nuestro asombro alcanzó su apogeo en Abu-Simbel. Llegamos de madrugada a los templos iluminados de Ramsés II, y de su amada Nefertari. Vimos amanecer frente al lago Nasser. El sol iluminaba los templos magníficamente conservados, tras su traslado a este lugar más alto, para evitar que quedasen bajo las aguas del lago Nasser, 550 kms. de largo, que llega hasta Sudán, y se formó al construir la gran presa de Asuán de 1958 a 1970.

El río Nilo con 6.497 kms., el segundo más largo del mundo, tras el Amazonas. Sus fuentes, el Nilo Blanco (Lago Victoria), y el Nilo azul (Lago Tana) en Etiopía. Desde 2011, Etiopía construye la gran presa del Renacimiento. Egipto se ve amenazado, pues del Nilo depende su supervivencia. Recientemente en Washington, Egipto, Sudán y Etiopía alcanzaron un acuerdo para que, la megapresa (70.000 millones de m3) a concluir en 2023, se rellene poco a poco y así evitar, que el cauce del Nilo disminuya aguas abajo.

Tutankamón (1333-1323 a. C), perteneció a la XVIII dinastía del Antigüo Egipto. Murió con 18 años. La tumba fue descubierta intacta en 1922, en el Valle de los Reyes, por el arqueólogo británico Howard Carter. La momia sigue allí, mientras que los sarcófagos, el ajuar y la máscara de Tutankamón, de once kilos de oro macizo, se hallan en el Museo de El Cairo. Suponemos que irán al nuevo Museo Arqueológico que se inaugurará este año, aunque como dicen los egipcios, "In sa Allah" (si Dios quiere).

En la Casa de la Ciencia de Sevilla (Pabellón de Perú), hasta el 19 de julio Descifrando el antiguo Egipto, Tutankamón, con más de 60 réplicas del ajuar funerario del faraón.

Recomendamos su visita.

La maldición de Tutankamón. Según la leyenda, los que intervinieron en el hallazgo de la tumba murieron repentinamente. Carter descubrió un sello con la inscripción: "La muerte golpeará con su miedo, a aquel que turbe el reposo del faraón". La herencia de Tutankamón y el culto a los muertos, dan de comer a millones de familias egipcias. Hoy, respetando las creencias religiosas, frente a los dioses antigüos, los dioses euro, dólar, libra egipcia, son venerados en Egipto y Nubia, ... y en el resto del Planeta.