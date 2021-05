A pesar de su odio hay esperanza

Estos días hemos visto cómo la consejera de Igualdad, Políticas sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, se debatía entre su obligación de acoger a niños que huyen de la miseria y la necesidad de su Gobierno de mantener contentos a sus socios de Vox, cuyo portavoz ha acabado por retirar su apoyo al ejecutivo. Las primeras amenazas surtieron efecto y la Consejera no tardó en aclarar que no pensaba acoger a más niños, al tiempo que reclamaba que se excluyera a Andalucía del “reparto de menores”. Finalmente, muy a su pesar, el Gobierno andaluz tendrá que cumplir con su obligación. Lo más terrible de todo es que los equilibrios políticos pesen más que la necesidad urgente de atender a niños y niñas en situaciones de extrema vulnerabilidad cuyas vidas parecen ser la última prioridad para quienes nos gobiernan.

Es innegable que el odio que estos días está alentando la extrema derecha aprovechando la crisis en Ceuta, hasta el punto de acosar a una voluntaria de Cruz Roja por el hecho de abrazar a una persona que se encontraba exhausta y deshecha en lágrimas. Es un problema gravísimo al que es necesario responder con contundencia. Pero por desgracia, el racismo y la vulneración de los derechos de las personas migrantes no es patrimonio exclusivo de la extrema derecha.

Esta semana fallecían dos personas en un incendio en los asentamientos en Huelva. En Andalucía, se sigue obligando a 13.0000 trabajadoras y trabajadores del campo a malvivir en chabolas que no cuentan siquiera con acceso al agua. No es el primer incendio con consecuencias devastadoras y ninguna administración, ni el Gobierno de la Junta de Andalucía ni el Gobierno central, han tomado medidas para garantizarles una alternativa habitacional en condiciones que impida que la tragedia se vuelva a repetir. Parece impensable que algo así pudiera ocurrir si las trabajadoras y trabajadores no fuesen personas migrantes. Se llama racismo institucional.

También en esta semana, el líder del partido homólogo de Vox en Italia, Matteo Salvini, felicitaba en redes al Gobierno español por haber hecho lo que, según afirmaba en twitter, le gustaría poder hacer a él en su país: enviar el ejército para reprimir y expulsar a las personas que cruzan la frontera. Es cierto que se trata de una situación excepcional y que hay cierto oportunismo en sus declaraciones, pero también es evidente que la forma en la que se ha abordado la crisis en Ceuta por parte de un gobierno que se dice progresista, abre un precedente muy peligroso que reviste de legitimidad los planteamientos de la extrema derecha.

El racismo se abre paso peligrosamente por sus mensajes de odio, pero también está profundamente enraizado en una política migratoria europea criminal. Una política que condena a miles de personas a morir ahogadas cada año en el intento desesperado de alcanzar nuestras costas, que les devuelve “en caliente” a sus países de origen negándoles la posibilidad de solicitar asilo, que les encierra en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) en los que se vulneran sus derechos fundamentales y que les obliga a trabajar de sol a sol, sin contrato y en condiciones infrahumanas.

De la misma forma en la que escandaliza que el Gobierno andaluz se muestre reticente a acoger a niños que vienen solos huyendo del hambre y la ausencia de futuro, debería indignar que el Gobierno español acabe de pagar treinta millones de euros a Marruecos para que cumpla bien su papel de gendarme en la frontera. No hay duda de que esos millones irán destinados a reforzar la represión y la violencia con la que actúa la dictadura marroquí en su territorio, también por cierto contra menores de edad.

La hipocresía y el cinismo campan a sus anchas estos días en las declaraciones de unos y otras y cada vez es más difícil encontrar las diferencias. Pero siempre hay lugar para la esperanza y también esta semana la hemos visto en ese abrazo amigo, en la gente que está recogiendo enseres para quienes lo han perdido todo por el nuevo incendio en los asentamientos de Huelva. Y hace una semana, vimos también la esperanza en un barrio de Glasgow en el que cientos de personas pusieron el cuerpo durante ocho horas para evitar que la policía se llevara detenido a un vecino al que querían deportar. Ese es el camino.