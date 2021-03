La petición "desesperada" de un hombre de 72 años para poder usar su moto eléctrica en Granada

Juan Huertas tiene 72 años y una minusvalía que le impide moverse por él mismo. A los 5 años se quedó cojo de una pierna debido a un tumor blanco, y ahora, a su edad, le supone un grave problema puesto que no puede desplazarse sin ayuda de unas muletas, con las cuales no puede andar más de 5 minutos seguidos. Su forma desplazarse era con una moto eléctrica, un medio de transporte que no está regulado aún. Esta es la carta "desesperada" de su hija:

Carta íntegra

Dado que desde hace unos años circulan por nuestras vías todo tipo de vehículos, incluidos patines y motos eléctricas, nuestra familia animó a mi padre a hacerse con una moto eléctrica para facilitar su movilidad. Es una moto cómoda, baja para que pueda apoyar los pies y estable gracias al grosor de sus ruedas. Gracias a esta moto mi padre pudo durante un corto período de tiempo volver a desplazarse y moverse un poco más allá que de la puerta de su casa.

El problema que se nos ha presentado viene de que un día lo paró un policía local advirtiéndole que si lo volvía a ver le confiscaría la moto y le pondría la sanción correspondiente a 600€ o más. Según este policía no está permitida la circulación de estos vehículos y cuando nosotros lo compramos nos aseguraron que era todo completamente legal y no necesitaba ninguna matrícula, puesto que es un derivado de un patinete y estos no la precisan.

Desde ese día mi padre ha sido incapaz de volver a conducir su moto (la cual es sus pies y sus manos), vive con miedo de que se la puedan quitar y encima imponerle tal sanción económica. Desde el día de la “llamada de atención” (que además fue de muy malas maneras, todo sea dicho) hemos ido a tráfico y al Ayuntamiento, hemos contactado con peritos, abogados y distintos policías o guardias civiles amigos de la familia para que nos ayudaran a solicitar un permiso, una matrícula o una simple autorización que le permita la libre movilidad por las carreteras de su ciudad, Granada. Nadie hasta ahora ha sido capaz de darnos una solución ni una respuesta a esta situación.

Hace ya casi un año que ocurrió lo que hoy les relato y, desde entonces, no ha vuelto a conducir su vehículo ni a desplazarse más allá de la puerta de casa, a menos que lo haya llevado yo en mi coche. El día que fuimos a tráfico nos dijeron que ese asunto pertenecía al Ayuntamiento de Granada y, desde ahí, nos comunicaron que no existía ninguna ley ni normativa que permitiera la circulación de este tipo de vehículos, que pronto saldría, pero seguimos sin noticias.

Nuestra petición es que por favor este tema se expanda lo máximo posible, que trasladen este problema a quien corresponda y se haga visible porque para mi padre supone su total incapacitación, no dispone de movilidad. ¿Por qué los patinetes eléctricos si pueden circular con normalidad? ¿Por qué tienen ya hasta su propio carril alcanzando una velocidad bastante superior a la moto eléctrica de mi padre? (La moto en cuestión alcanza un máximo de 30km/h. mientras que hay patines que llegan casi a 100km/h.)