Los residuos tóxicos de Nerva

Desde hace semanas hay preocupación por la llegada de residuos tóxicos a Nerva (Huelva) desde Montenegro, un país no perteneciente a la Unión Europea. Parece que llegarán miles de toneladas de residuos hasta el verano. En un reciente artículo, Ricardo Gamaza, recuerda que en 1998 el vertedero fue impulsado desde la Junta de Andalucía como Complejo Medioambiental de Andalucía para gestionar los residuos industriales de Huelva, Sevilla y Cádiz. El Ayuntamiento de Nerva, constituido por IU, PSOE y PP, pensó que el vertedero impulsaría el desarrollo de la comarca. Aprobó en pleno, por unanimidad, declararlo de interés social, condición necesaria para que el proyecto prosperase. No toda la ciudadanía estuvo de acuerdo en la decisión. La Autorización Ambiental Integrada ha sido modificada sucesivamente durante los años posteriores para incluir nuevos tipos de residuos peligrosos, salvo materiales radiactivos, y actividades inicialmente no previstas. En 2012, la Junta de Andalucía declaró que el vertedero estaba colmatado. De acuerdo con los medios de comunicación, el actual alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ha incidido en considerar un error histórico cometido hace 25 años en la elección de Nerva como vertedero. Habría que hacer un balance de si se han cumplido las promesas económicas y sociales que facilitaron la decisión de los responsables municipales. Nerva hizo un ejercicio de responsabilidad y solidaridad a nivel de la comunidad andaluza muy loable, que con creces ha cumplido. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha defendido un cierre ordenado de la instalación, con la búsqueda de salidas laborales a sus trabajadores, una solución impregnada de justicia ambiental y social. La presidenta de la Diputación de Huelva y secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, apuesta por una mesa de trabajo para el cierre ordenado y responsable del vertedero, sin dejar atrás a los trabajadores. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha subrayado el compromiso del Gobierno de Andalucía por el tema, apoyando el cierre ordenado. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha pronunciado a favor de ir cerrando el vertedero de manera progresiva. Hay unanimidad política en Andalucía y también en la municipalidad y la ciudadanía. Es admirable la convergencia política sobre el tema que implica el bien común de un pueblo y una región. Debemos saber si el cierre ordenado planteado implica la aceptación de los residuos de Montenegro. En caso afirmativo, se debe explicar qué ventajas implica para el territorio andaluz, y muy concretamente para el municipio de Nerva.

Una cuestión tan extraordinaria como el traslado de los residuos de Montenegro, si no puede evitarse, debe suponer una compensación importante para Nerva, independientemente de la garantía de seguridad que se debe establecer. Estos residuos tóxicos y peligrosos han llegado a través del Puerto de Sevilla, esperemos que las condiciones de seguridad en dicha descarga hayan sido extremas para proteger la salud de la ciudadanía de Sevilla. Hay que recordar que los residuos se trasladan por carretera desde Sevilla hasta Nerva, muchas de ellas carreteras secundarias, esperemos que se lleve a cabo con la cautela debida. Todos los datos nos llevan a pensar que se está contraviniendo el principio de precaución, un principio rector de la UE. Montenegro se encuentra en el mar Adriático a miles de kilómetros de Huelva. La UE recomienda como precaución evitar traslados de larga distancia en relación con residuos peligrosos. Conviene aclarar el origen de este asunto. Hay unanimidad política en la idea del cierre ordenado del vertedero, pero en el caso de que la acumulación de los residuos de Montenegro sea un hecho irreversible, que debería ser explicado, independiente del cierre ordenado planteado, se debe compensar adecuadamente el territorio de recepción por el riesgo que acepta, y garantizar la seguridad del vertedero en relación con los nuevos residuos. Nerva ha superado con generosidad las previsiones de ocupación de residuos en la instalación. Tras el cierre del vertedero hay que llevar a cabo una restauración ambiental adecuada. Se debe materializar la justicia ambiental, económica y social en el municipio de Nerva, cuestión en la que todos los grupos políticos de Andalucía están de acuerdo.