Día 2: Todo va a salir bien

Todo va a salir bien. El lema del cartel que ha hecho Cayetana. Era cerca de mediodía y aún el presidente no había salido en la tele. Se han asustado. No sé si por el rictus, por la expresión, o por lo que decía. Es verdad que hay que concienciar, pero deberíamos pensar si a esas horas quienes ven televisión no son precisamente los concienciados, los que deberíamos felicitar por cumplir la misión de permanecer entre cuatro paredes, sin precisar cuándo recuperarán la sonrisa al sentir que nace un nuevo día, y que será al fin distinto al anterior...

Nunca sabremos cuál debería ser el mensaje adecuado. Es fácil equivocarnos, y más en circunstancias de continuos vaivenes. Nacho, el mayor, preferiría un mensaje que aún hablando de cifras y resultados aún peores que los de ayer, nos anime a seguir, a mantener la esperanza, a actuar bajo la convicción de que si cumplimos en el encierro, aquellas cifras tornarán a menos, que la curva finalmente caerá. Que habremos vencido. En casa no tenemos búnker, pero estamos convencidos que así será.

Acaso la culpa sea nuestra, de los mayores. A la voz de "callaros", les hacemos irremisiblemente tragarse todos los telediarios. Quizá sea nuestra, que como padres nos sentimos en la obligación de tener respuestas para todo y hete aquí que para ésta nunca la encontramos. Quizá sea nuestra, que nos cuesta transmitir esperanza porque tampoco somos conscientes si debemos tenerla. Y el miedo sigue. Y para el miedo, lo mejor mirar al fondo del salón y descubrir que sigue ahí, que nos aguanta, que aún no se ha roto: la estática. Un poco de ejercicio para enterrar la tortura de no poder contestar ni calmar sus porqués.

Pablo sigue aún como si nada. Tiene un saco de deberes, y entre él y Piti se ocupan de descargarlo todos los días. No tiene más que los demás, pero como es tan despistado, le cuesta más disminuir la pesada carga. Hoy habló con Gonzalo, su amigo del alma. Se puso nervioso. No sabía qué decirle. Se necesitan. Pero escasos metros y sin visitas no dan para mucho más. Las películas les aburren ya. El espacio, cada vez más pequeño. Solo una ventana donde amanece y anochece, amanece y anochece, amanece y anochece. Y así siempre. Sin saber hasta cuándo.

Y nosotros… nosotros nos miramos. Hacemos de profes, hacemos de padres, trabajamos, suspiramos, nos ahogamos… nos reconocemos en la intranquilidad de noches sin apenas dormir. Pero cuando amanece, y como decía mi padre, tocamos la corneta, los miramos a ellos y sólo queda decir lo de Cayetana: que todo va a salir bien. Todo saldrá bien. Seguro. Y nos veremos en la calle. Haremos una inmensa paella, de las de Jesús Valenzuela. Y reiremos. Y nos emocionaremos al sentirnos juntos y vivos, poderosa y razonablemente vivos. Y que aquello pasó, que ya pasó. Pero que nunca, nunca, olvidaremos.

Las ocho. Espera el aplauso. Y saluda a los vecinos de enfrente, nuestros nuevos amigos.

#yomequedoencasa