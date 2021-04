Dos investigados por el uso de artes de caza prohibidas en un coto de Granada

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial en calidad de investigados a dos individuos de 57 y 35 años, como presuntos autores de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna por utilizar lazos de cable de acero en un coto de caza del término municipal de Algarinejo. Se han intervenido 36 lazos de acero y ha encontrado cuatro zorros, tres perros y tres jabalíes muertos y atrapados en los lazos.

Los investigados, al parecer, querían proteger los conejos con los que habían repoblado el coto de sus depredadores naturales, colocando lazos de cable de acero. El problema de los lazos es que no distinguen al animal que cae en ellos, por lo que están considerados como artes prohibidas para la caza por tratarse de medios no selectivos en lo referente a la captura de animales. Así le ocurrió al perro de un agricultor de la zona. Mientras recogía aceituna perdió su perro de vista y no localizó al animal hasta el día siguiente muerto y atrapado en uno de estos lazos.

No obstante, unos días antes, el día 13 de marzo, un ciudadano había informado a la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Loja que en el paraje Las Estubillas de Algarinejo se había encontrado varios animales muertos atrapados en lazos.

Los agentes del Seprona inspeccionaron el lugar y localizaron 27 lazos fabricados con cable de acero galvanizado estratégicamente dispuestos en torno a las madrigueras de los conejos; los cadáveres de 2 zorros, 2 jabalíes y 1 perro; así como 2 perros que aún estaban vivos y a los que liberaron. Una semana después, en otra inspección en el coto, los agentes del Seprona de Loja descubrieron otros 8 lazos y los cadáveres de otros 2 perros. Y el día 29 encontraron otro lazo activo y los cadáveres de 2 zorros y 1 jabalí.

Las pesquisas que realizaron los agentes del Seprona a continuación permitieron identificar a estos dos individuos como los responsables de la colocación de los lazos. Uno de los investigados forma parte de la directiva del coto en el que fueron localizados los lazos.

Los investigadores han averiguado que uno de los investigados al llegar a uno de los lazos vio que había atrapado un perro, que el perro estaba aún vivo y que, en lugar de liberarlo, lo mató allí mismo. Esta circunstancia ha motivado que también haya sido investigado por un presunto delito de maltrato animal.