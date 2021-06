La plantilla del Ayuntamiento de Huétor Tájar se concentra por un Convenio Colectivo digno

La plantilla del Ayuntamiento de Huétor Tájar se ha concentrado este miércoles para denunciar las condiciones sociolaborales de los trabajadores. Y es que, según manifestaron, se les aplica un Convenio desfasado, ya que está vigente desde el año 2002. Organizada por la Secretaría de Administración Local y Servicios a la Comunidad de UGT-Servicios Públicos de Granada, se ha celebrado este miércoles, 23 de junio, la segunda de las concentraciones de la plantilla municipal, ya que, según denuncian, desde el Consistorio se pretende que los representantes legales de los trabajadores, tras tres años y medio de negociación, firmen un nuevo convenio con condiciones laborales peores que las que se firmaron hace 19 años.

El Sindicato señala que se han estado convocando las mesas de negociación a "regañadientes", y en tres años y medio de negociación se ha negado sistemáticamente a negociar ni una sola propuesta de las presentadas por UGT.

"El Ayuntamiento no quiere negociar nada", dicen los representantes de UGT, "ni buscar soluciones a los diversos problemas de una plantilla con más del 80% de temporalidad, unos salarios desactualizados, y unas condiciones laborales que se deciden discrecionalmente, afirman, como la reducción de la jornada veraniega, que a algunos trabajadores municipales se lo permite y a otros no". Asimismo, "no se aplica el Convenio colectivo a la plantilla de algunas áreas como la ayuda a domicilio o las escuelas infantiles municipales. Tampoco quieren regular en Convenio la obligatoriedad de entregar ropa y calzado de trabajo a los trabajadores y trabajadoras que lo necesiten para la realización de sus funciones", denuncian.

Por ello, UGT denuncia que el equipo de gobierno municipal de Huétor Tájar, no quiere solucionar los problemas con sus trabajadores. En cambio, "marea" a la plantilla con unas negociaciones inexistentes, que han generando un mal clima laboral. El Sindicato exige a este Ayuntamiento y a sus dirigentes que rectifiquen su actitud hacia la plantilla y los legítimos representantes de los trabajadores, que lo único que pretenden es la defensa de los derechos laborales de los/as trabajadores municipales, conforme a la legalidad vigente.

Así, los trabajadores del Ayuntamiento de Huétor Tájar, exigen que se recupere la buena fe negociadora y se acepte de una vez por todas negociar un Convenio Colectivo que mejore las condiciones sociolaborales de toda la plantilla municipal.