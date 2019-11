Almuñécar pide a la Junta que paralice el proyecto de reagrupamiento de vertidos de Jete, Otívar y Lentegí

El pleno del Ayuntamiento de Almuñécar solicitará a la Junta de Andalucía y a la Mancomunidad de la Costa Tropical que paralicen el proyecto hasta que se informe sobre el estudio de viabilidad de una estación depuradora de aguas residuales en el municipio vecino de Jete, que depurase los vertidos de Lentegí, Otívar y los propios de Jete. Estas aguas en la actualidad son vertidas al cauce de río Verde sin depurar, indica el Ayuntamiento en una nota de prensa.

En caso de que no fuese viable o imposible ésta instalación en Jete, el Ayuntamiento de Almuñécar insta a que el proyecto se ejecute, según el informe emitido por el Ingeniero Municipal. Éste propone el trazado de la tubería desde el puente de Caicillos, transcurriera por el Camino del Zahonado, con lo que se evitarían más molestias así como las expropiaciones de 80 propietarios que es lo se propone actualmente el proyecto presentado por la Junta, indica la misma fuente.

Esta fue la propuesta o alegación aprobada por la mayoría de la Corporación que se reunió en sesión ordinaria el pasado jueves. En la misma sesión se debatió una moción presentada por el edil de Adelante Almuñécar, Francisco Fernández. Tras el consenso con el equipo de gobierno se elevará a la Junta. El plazo de alegaciones finaliza este lunes día 4 de noviembre, señala el Ayuntamiento.

Con anterioridad fue rechaza una enmienda presentada por el PSOE y que también apoyó CA, en la que, según señala la nota de prensa remitida desde el Ayuntamiento "básicamente, venía a exponer el informe realizado por el Ingeniero Municipal y que curiosamente fue aprobado por el equipo de gobierno el pasado miércoles en Junta de Gobierno como alegación del Consistorio sexitano, según informó el edil de Medio Ambiente, Luis Aragón".

No obstante, antes de la votación la alcaldesa, la popular Trinidad Herrera, realizó algunas "matizaciones" donde relató las conversaciones y reuniones que ha mantenido, junto a Luis Aragón, con los técnicos de la Junta ante la alarma que se creó tras hacer público este proyecto y que fue cuando tuvieron conocimiento.

“En este proyecto se ha venido trabajando durante los últimos cuatro año y a pesar de que el presidente de Mancomunidad era un edil de este Ayuntamiento -Sergio García Alabarce- no habíamos tenido conocimiento y, tristemente, actuó de espalda a su municipio”, dijo. “Como equipo de gobierno queremos saber porqué no es viable una depuradora en Jete, que lo justifiquen. Porqué no lo vamos a preguntar”, sentenció

Además de este punto, Adelante Almuñécar presentó una moción, que fue apoyada por unanimidad de la Corporación, en la que propuso el inicio del expediente para que en las ordenanzas municipales se modifique la tasa por cajeros automáticos con acceso directo desde la vía pública, a través de los cuales los establecimientos de crédito prestan a sus clientes determinados servicios y operaciones propias de la actividad bancaria, trasladando a la vía pública el desarrollo de dichos servicios que habrían de ser realizados en el interior de sus establecimientos. “La propuesta pasaría de los 300 euros fijados en la actualidad hasta los 1.000 euros por cajero y mes o fracción”, señaló el documento.