Amplían al mar este jueves la búsqueda del anciano desaparecido en Almuñécar en marzo

La Asociación Guardias Civiles Solidarios, con el apoyo de familiares, impulsará este jueves una nueva búsqueda para tratar de localizar a Francisco Pérez Bedmar, el anciano de 87 años que permanece desaparecido desde el pasado 22 de marzo en Almuñécar.

En esta ocasión el rastreo se ampliará al mar, con dos inspecciones submarinas con la ayuda de maquinaria especializada y del centro de buceo de la localidad. Así lo han avanzado a Europa Press fuentes de este colectivo, que ha llevado a cabo hasta la fecha dos búsquedas desde que el hombre desapareciera dejando tras de sí la desesperación de su familia y amigos, que no han parado de buscarlo desde entonces. Aunque la zona fue rastreada por diferentes dispositivos que no dieron con su paradero, Guardias Civiles Solidarios cree que se deben abrir otras líneas de investigación y repetirlos si fuera necesario, y es que hasta la fecha parece no haber ninguna pista que conduzca a la localización de Francisco.

La asociación cuenta con un mapa digital propio que van alimentando con los datos de interés que se obtuvieron en las dos anteriores búsquedas y que señalan las zonas que han sido revisadas por ellos mismos junto a la plataforma Adonay, que desde el principio están trabajando en la zona. Este jueves 30 la asociación realizará inspecciones submarinas con un ROV submarino de varias zonas, una en las inmediaciones del peñón de San Cristóbal y otra en las cercanías del Puerto deportivo, ambas pertenecientes a la localidad de Almuñécar y que son lugares donde el oleaje y los temporales suelen dejar diferentes restos.

También revisarán otros zonas de interés ya en tierra en el marco de este dispositivo, que contará con miembros de la familia y del centro de buceo Almuñécar, que aportará una embarcación. Los miembros de la Asociación de Guardias Civiles Solidarios recalcan que "no se puede dejar de buscar a una persona hasta que se sea localizada". "Las familias y los conocidos sufren un auténtico calvario, olvidarlo ocasiona daños irreparables y estamos convencidos que los recursos externos son de vital importancia en determinados casos, como lo es el que nos ocupa", agregan. Estas intenciones se han comunicado con el Centro Nacional de Desaparecidos dependiente del Ministerio del Interior para su conocimiento y coordinación con las unidades de investigación que entienden de la desaparición.