Área Metropolitana de Granada: El PP insta al Ayuntamiento de La Zubia a que ponga en marcha un plan de desbroce general

La presidenta del Partido Popular en La Zubia, Inmaculada Hernández, ha instado a la alcaldesa de la localidad del Área Metropolitana de Granada, Purificación López, poner en marcha un plan de desbroce general en el municipio ante el alto riesgo de incendio.

Hernández ha mostrado su preocupación ante la inexistencia de trabajos de desbroce en la localidad, asegurando que "estamos muy preocupados por el estado lamentable en el que se encuentran los parques, solares y jardines porque se necesita un plan de desbroce general en todo el municipio" a fin de evitar males mayores ante el alto riesgo de incendios en periodo estival.

La popular ha indicado que "el pasado domingo ya se produjo un incendio afortunadamente sin consecuencias, pero causado por la alta concentración de vegetación que debe ser retirada. Está todo muy seco y hay que desbrozar".

"Ya no hablamos del monte, que también necesita una limpieza, hablamos de los parques infantiles, de las plazas, de las calles, de los jardines, que por motivos que no logramos entender están sin desbrozar. Los vecinos están preocupados, y frente a su preocupación solo se encuentran el inmovilismo por parte del Ayuntamiento y de una alcaldesa que no hace absolutamente nada para paliar la situación. Desde el PP ya hace semanas que propusimos un plan de desbroce que no ha encontrado respuesta", ha valorado.

Por último, la presidenta popular ha instado al equipo de gobierno socialista del municipio "a poner en marcha un plan de desbroce general en el pueblo de manera inmediata, a fin de evitar posibles incendios y para mejorar la imagen de dejadez que proyecta la localidad, que se encuentra totalmente abandonada".