Baza se adelanta y prohíbe las concentraciones de personas el día del Cascamorras

El Ayuntamiento de Baza en colaboración con autoridades sanitarias y de seguridad está diseñando un dispositivo especial de vigilancia y seguridad para evitar las concentraciones de personas el próximo 6 de septiembre, fecha en la que tradicionalmente se celebra la fiesta Cascamorras que este año ha sido cancelada.

Además, el propio Cascamorras, encarnado este año por José Antonio Escudero (también lo será el que viene) ha grabado un vídeo para pedir responsabilidad a la población: "Quédate en casa igual que yo me quedo", dice.

Este será uno de los puntos que se abordarán en la Junta Local de Seguridad que se celebrará el lunes, especialmente tras detectar convocatorias a participar en actos no contemplados por la normativa vigente y que se están difundiendo por redes sociales. “Estamos preocupados ante la posible presencia de grupos de personas o de personas en lugares tradicionalmente vinculados a Cascamorras el próximo 6 de septiembre, algo que claramente puede suponer un peligro para la salud de las personas. Por eso llamamos a la responsabilidad de todas las personas para que no asistan, participen, ni promuevan reuniones, simulaciones de carreras o cualquier otro acto que implique la presencia de más de diez personas que no pertenezcan a grupos de convivencia” manifiesta el primer alcalde de Baza, Pedro Fernández.

De forma complementaria, el regidor bastetano ha emitido un bando de alcaldía en el que se apela a la obligación de todos los ciudadanos de mantener las medidas de prevención de los contagios por COVID- 19 “con los objetivos de salvaguardar la salud de las personas, proteger a la población de Baza de los contagios por coronavirus y cumplir la Orden de 16 de agosto de 2020 de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”.