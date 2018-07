El 'swing' inunda las calles de la localidad de Monachil

Monachil acoge este fin de semana la sexta edición del Festival de Swing. El evento, gestionado por el Ayuntamiento de la localidad con la colaboración de la Diputación de Granada, cuenta con las actuaciones de los artistas italianos The Blind Rats, los británicos Sugar Ray's Lucky Strikes y The Stargazers y los españoles The Jump Club. Todos ellos tocarán hoy en el concierto principal que tendrá lugar en el Parque de los Aragones a partir de las 21:30 horas con entrada gratuita.

Para Samuel Peña, asesor de la Delegación de Cultura, con este festival se pretende "mostrar al municipio como un escaparate que seduzca al público a repetir la visita y disfrutar de los recursos con que cuenta, no solo el pueblo sino los alrededores, como la naturaleza, la buena comida, los locales diversos y los espacios de divertimento y ocio".

La iniciativa surgió en el año 2012 cuando el Ayuntamiento apostó por este género musical

Por su parte el alcalde de Monachil, José Morales, considera que "el evento tiene por primera vez un enfoque cultural, turístico y social y, durante todo el año se han organizado una serie de actividades educativas y sociales, de perspectiva de género, infantiles, de juventud y de sensibilización al medioambiente, con el objetivo de involucrar a la ciudadanía a través de temáticas que han girado en torno a la cultura del swing".

La programación del festival incluye actividades paralelas como los talleres de baile a cargo de la escuela Pinky Panky Lindy Hop y de los bailarines de Suecia, Italia y Nueva York Pontus Persson & Isabella Gregorio, Simón Bressanelli & Ariadna Beltrán y Kelly Isaac. El festival concluirá mañana con el 'Vintage Pool Party' en el hotel Granada Palace, donde se podrá disfrutar de la actuación de Fara Sina Quartet.

Fue en el año 2012 cuando el Ayuntamiento de Monachil apostó por este género musical en un tiempo que no había florecido aún la moda swing ni la estética vintage. La actividad supuso una novedad en la provincia y llegó a marcar tendencia en municipios cercanos, en la ciudad de Granada y en el resto de Andalucía. Grupos de baile, fiestas, festivales diversos empezaron a dibujar un paisaje que hoy está consolidado y sigue creciendo pues los grupos de swing cada año crecen en forma exponencial.

Con el paso del tiempo, el festival ha ido perfilando fórmulas de trabajo nuevas destacando su versatilidad. El objetivo de este evento es que esté presente en los restaurantes, en el taller de teatro, en la biblioteca, con los colectivos de mujeres; tomando de ellos elementos que configuren la identidad de un pueblo que está implicado de lleno en esta propuesta cultural.

En definitiva, se trata de evento cada vez más consolidado, con gran proyección y estabilidad en el tiempo que este año, además, ha previsto una serie de actividades durante todo el año que arrancaron en el mes de marzo y que concluye este fin de semana.