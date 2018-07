El Club de Golf Motril prepara un torneo en los hoyos embargados

La directiva del Club de Golf Motril se marca el 20 de julio como fecha tope para encontrar una solución definitiva a la situación que vive actualmente el campo de golf que hay ubicado en Playa Granada y que, en la actualidad, tiene embargados diez hoyos por parte de la Agencia Tributaria a consecuencia de una deuda contraída con la administración por los dueños anteriores de este terreno.

La directiva indica que el día 20 o se celebra un torneo de apertura del campo con los 18 hoyos completos o este podría convertirse en una escombrera por la falta de mantenimiento, ya que, de no haber solución para esa fecha, ellos cesarían de buscar ingresos para dar la fianza y el alquiler exigido por la Agencia Tributaria.

Estamos muy cerca de la solución final, pero también cerca del abismo"Rafael YanguasCargo o prefiesón

Pese a los mucho inconvenientes y trabas que se están encontrando en el camino, Rafael Yanguas, presidente del Club de Golf Motril, se muestra optimista en torno al futuro del campo y cree que se va encontrar la vía que arregle definitivamente el problema. En este sentido, señala que el escollo más grande, que era la propia Agencia Tributaria, está solucionado, aunque puede que queden algunos flecos por solucionar. "Actualmente nos encontramos muy cerca de la solución, pero desgraciadamente también del abismo, se ha conseguido constituir una sociedad sin ánimo de lucro, que era uno de los requisitos marcados por la Agencia Tributaria y se ha llegado a un acuerdo con la administración para que nos cediese durante 20 años. Los hoyos embargados", señaló ayer a este periódico Yanguas.

El problema, indica, está en diferencias con los preacuerdos alcanzados y las exigencias marcadas por varias empresas como son el Hotel Playa Granada Club Resort, así como con el Club Los Moriscos, "que desde el club no estaríamos dispuestos a asumir". "De no llegar a un acuerdo definitivo en los próximos días podríamos retirarnos definitivamente de la búsqueda de soluciones para el campo", avanza.

Además, de no materializarse el acuerdo, se podría dejar de realizar las labores de mantenimiento y de cuidado de los hoyos embargados, llegando incluso a convertirse la zona en una escombrera, tal y como le ha ocurrido al campo de golf de Medina Elvira de Atarfe.

Para no llegar a esta situación al club le quedan dos asuntos por solucionar. Por un lado, cumplir con las condiciones económicas, algo que de momento no pueden afrontar ya que no disponen de los casi 100.000 euros necesarios, a pesar de haberse puesto en contacto con vecinos de Playa Granada, jugadores del propio campo y empresas pequeñas y grandes. Por otro lado, tienen que llegar a un acuerdo de gestión conjunta con el resto de hoyos. En este escenario, los próximos días serán claves para que los jugadores puedan volver a usar un campo de 18 hoyos.