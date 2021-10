Críticas al PSOE por votar en contra de la moción del PP contra el proyecto de Ley de los PGE

La portavoz del grupo popular en la Diputación de Granada, Inmaculada Hernández, ha lamentado "el seguidismo partidista del presidente" de la institución provincial, José Entrena, tras abstenerse la mañana de este jueves en la votación de la moción presentada por el PP contra el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Una moción que ha sido debatida durante el pleno provincial celebrado hoy y que también ha contado con el voto en contra de Podemos e Izquierda Unida.

"Hoy, una vez más, el máximo representante institucional de todos los vecinos de la provincia ha vuelto a colgar el traje institucional para ponerse la chaqueta socialista. Resulta inconcebible la falta de altura de miras y de responsabilidad de un dirigente de una institución como la Diputación que hoy blanquea a un Gobierno que ha dado la espalda a los granadinos".

Hernández pide a Entrena que desde hoy recorra la provincia y explique a los granadinos de cada comarca por qué el año que viene no tendrán inversiones en sus municipios. "¿Va a ir a Loja a explicar que, a este ritmo inversor, la Variante de Loja tardará en hacerse medio siglo?; ¿va a ir de nuevo a la costa a prometer inversiones cuando los agricultores y regantes ya han comprobado que no hay un solo euro presupuestado para el próximo año?; o ¿va a ir a la Chana y a la Rosaleda para explicarle a los vecinos que no hay inversión alguna para el soterramiento de las vías?", se pregunta la diputada provincial que ha reprochado a Entrena el silencio guardado desde que se presentaron las cuentas del próximo año. Asimismo, insta a otros dirigentes del PSOE a "abandonar este teatro continuo que llevan protagonizando desde que conocimos las previsiones del Gobierno de Pedro Sánchez para nuestra provincia".

"No es de recibo que ante los medios de comunicación hayan escenificado su rechazo a unas cuentas que dan la espalda a Granada pero que cuando tienen la oportunidad real de oponerse que es levantando la mano en un pleno, hayan actuado como lo han hecho. Hoy Entrena no solo es cómplice de este varapalo a Granada. Entrena ha demostrado que no está para defender los intereses de esta provincia, sino los de su partido"

Hernández ha sentido estar ante un proyecto de ley que carece de credibilidad, con ingresos inflados tras un ejercicio presupuestario donde no se ha ejecutado lo previsto y que borra a Granada del mapa inversor. "Hoy teníamos la oportunidad de defender los intereses de los granadinos y no el de los partidos políticos. Tenemos sobre la mesa unos presupuestos a cambio de presos etarras, unos presupuestos para seguir en La Moncloa a cuenta de estar de rodillas ante los secesionistas. Es necesario que unamos fuerzas y todos los partidos lancemos una lanza a favor de las inversiones que necesitamos los granadinos", ha concluido.