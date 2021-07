Cultura, gastronomía local y actividades en familia en las fiestas patronales de Las Gabias

El Ayuntamiento de Las Gabias celebrará sus fiestas patronales del 3 al 8 de agosto y para ello ha elaborado una programación en la que destaca su apuesta por la cultura, la gastronomía local y las actividades en familia.

Este año, el municipio tendrá el placer de contar con el gabirro José Alcoba Rodríguez, árbitro asistente en la Primera División del fútbol español, como pregonero.

“Desde el Ayuntamiento hemos organizado actividades para disfrutar durante estos días, aunque no han sido todas las que nos hubiera gustado, pensando en que estas fechas tan entrañables, señaladas, llenas de sentimiento, de solidaridad y de unión entre vecinos no pasen desapercibidas. Es inevitable que en estos días nos embargue el ambiente festivo y de celebración, pero no podemos olvidarnos de que el virus aún permanece entre nosotros y, por tanto, pido un pequeño esfuerzo más de responsabilidad”, ha manifestado la alcaldesa de Las Gabias, María Merinda Sádaba.

"Quiero agradecer el trabajo encomiable del equipo de la Concejalía de Fiestas para ofrecer una programación completa, divertida, para todos los públicos y, especialmente, segura. Simplemente invitar a todos para que nos acompañen y disfruten intensamente de estos días en Las Gabias y que la alegría y la esperanza sean nuestro bandera estos días", ha subrayado el concejal de Fiestas, Javier Bravo.

El martes 3 de agosto las fiestas darán comienzo con un torneo de videojuegos y realidad virtual y con la celebración del día del columpio para pequeños y mayores en el recinto ferial.

El miércoles 4 tendrá lugar el pregón en la plaza del Ayuntamiento de Las Gabias por parte de José Alcoba Rodríguez y también la serenata a la Virgen de las Nieves, cantada por el Coro Rociero Virgen de Las Nieves en la plaza de la Iglesia.

La misa de función en honor a la patrona la Virgen de las Nieves Coronada será el jueves 5 de agosto en la iglesia parroquial de la Encarnación. Una jornada en la que la cultura y la gastronomía se harán con el protagonismo del municipio con distintos conciertos, la celebración de la Feria Gastronómica y un toque de humor con el monólogo del granadino Christian García a las 22:00 horas en la Plaza España.

El viernes 6 será el día de la familia con una batucada callejera desde el recinto ferial y la celebración de las olimpiadas en familia. Además, habrá una ‘Tournée de Barrio’ en homenaje a los mayores de municipio sobre José Manuel Parada y la década prodigiosa.

Para el sábado 7 destacan las actividades dedicadas a los más pequeños con el encierro infantil San Fermín o los hinchables acuáticos. También se celebrará el Torneo de Petanca Ciudad de Las Gabias y habrá música y espectáculos por la tarde y la noche.

Para acabar las Fiestas Patronales de Las Gabias, el domingo 8 tendrá lugar un pasacalles infantil, una mañana de juegos en familia, música, gastronomía y un castillo de fuegos artificiales fin de fiestas.