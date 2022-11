Denuncian la sobrecarga que sufre el personal del Hospital de Baza

El sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Granada denuncia la situación de sobrecarga y falta de personal que sufren los profesionales del Hospital de Baza, que se puede calificar como insostenible, con bajas que no se cubren durante meses.

La situación, según denuncia el sindicato, es crítica en algunos servicios como el paritorio o la "Unidad de la madre y el niño" donde no se están cubriendo las bajas, y de tres profesionales Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería que deberían estar trabajando en turno de mañana, solo hay dos por turno. No solo eso sino que además, durante los turnos de tarde y noche, los y las profesionales no pueden llevar a cabo sus descansos para no dejar sola una compañera.

Todo ello, denuncia CCOO, genera un sobreesfuerzo para el personal y una merma en la calidad de la atención para las personas usuarias, pues estos profesionales han de atender Incubadoras, nidos así como los servicios de Obstetricia, Tocoginecología y Pediatría.